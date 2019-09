Thomas Cook failliet, wat zijn de gevolgen voor Belgen? Alle vragen beantwoord Reizen vanuit België gaan door, maar geen nieuwe boekingen meer mogelijk TT KV KVDS

23 september 2019

06u24

Bron: Eigen berichtgeving, Belga 130 Consument Nu de Britse touroperator Thomas Cook met onmiddellijke ingang alle activiteiten heeft stopgezet, start een gigantische operatie om honderdduizenden reizigers thuis te krijgen. Maar wat betekent het faillissement voor de Belgische reizigers?

Welke organisatie is failliet?

De Britse groep Thomas Cook Group Plc is vannacht failliet verklaard. Daardoor zijn alle activiteiten van dat bedrijf meteen stilgelegd. Tienduizenden Britten die al op vakantie zijn en vlogen met Thomas Cook, kunnen met die maatschappij niet meer naar huis en worden de komende weken teruggevlogen met charters van de Britse overheid en andere maatschappijen. Het is de grootste Britse repatriëringsoperatie in vredestijd ooit.

De Belgische tak, Thomas Cook Belgium en de bij ons bekendere dochteronderneming Neckermann, zijn voor alle duidelijkheid niet failliet. Thomas Cook is ons land sinds enkele jaren bovendien ook geen luchtvaartmaatschappij, maar enkel een touroperator. Vluchten worden vooral via Brussels Airlines uitgevoerd.

Wat met Belgen op vakantie?

“Directie en medewerkers van Thomas Cook België betreuren dat de Thomas Cook Group Plc geen oplossing heeft gevonden voor haar financiële uitdagingen en bijgevolg de boeken heeft neergelegd”, reageert de Belgische organisatie vanochtend. “We begrijpen dat dit veel vragen oproept bij onze klanten en stellen alles in het werk om dit zo goed mogelijk op te vangen.”

Maar voor Belgische reizigers in het buitenland - een 10.000-tal - zijn er volgens Thomas Cook België voorlopig geen gevolgen. “Hun reis kan verder verlopen zoals gepland”, bevestigt woordvoerster Leen Segers aan HLN. “De Belgische tak heeft de boeken niet neergelegd. Ook de vertrekkende vakanties vanuit België gaan vandaag voorlopig door”, klinkt het. “Er zijn vanmorgen al twee vluchten vertrokken. Op onze bestemmingen worden onze klanten geïnformeerd dat voor Thomas Cook België alles gewoon blijft verlopen zoals afgesproken.”

Luchtvaartmaatschappij Brussels Airlines kan voorlopig niet veel zeggen over mogelijke repercussies voor Belgische reizigers. “Momenteel evalueren we de consequenties van de beslissing van Thomas Cook UK op Thomas Cook België”, meldt woordvoerster Wencke Lemmes-Pireaux. “We zijn uiteraard afhankelijk van de beslissing van Thomas Cook Belgium.”

Berichten dat vluchten van Thomas Cook Belgium vanmorgen aan de grond gebleven zouden zijn, spreekt Lemmes-Pireaux tegen. “Er is vanmorgen geen enkele vlucht geannuleerd. De verwarring is mogelijk ontstaan omdat er een aantal klanten van Thomas Cook mee zouden vliegen met een vliegtuig van Brussels Airlines naar Manchester, waar ze zouden overstappen op een vlucht van Thomas Cook UK. Die laatste vliegt niet natuurlijk meer en de Belgische reizigers zijn dan ook niet vertrokken in Brussel.”

Waar kan ik terecht?

De 86 kantoren van Neckermann zijn vandaag gewoon open en ook de vakantielijn blijft telefonisch of via chat bereikbaar. “Klanten kunnen daar terecht met eventuele vragen”, aldus nog Segers.

Wie op Brussels Airport is en vragen heeft over zijn vliegreis, kan ook terecht aan de desk van Brussels Airlines. “De bemande desk van Thomas Cook op de luchthaven is al bijna twee jaar dicht, omdat we geen eigen luchtvaartmaatschappij meer hebben”, zegt Segers. “Onze belangrijkste partner is Brussels Airlines. Daar kunnen klanten terecht met hun vragen over hun vliegreis.”

Wat met de toekomst van Thomas Cook België?

Die is erg onduidelijk, vooral op langere termijn. “Over geplande reizen in de verdere toekomst kunnen we voorlopig geen uitspraken doen”, zegt Segers. “Het is ook niet meer mogelijk om nieuwe boekingen te doen via onze website, uit voorzichtigheid.”

Thomas Cook België bekijkt momenteel welke opties er zijn om de impact van het faillissement van het moederbedrijf te beperken voor de klanten en medewerkers. Bij Thomas Cook België werken ongeveer 600 mensen. Op een speciale ondernemingsraad vanmorgen bevestigde de directie alvast dat Thomas Cook gewoon doorgaat in ons land. “De directie heeft laten weten er alles aan doen om oplossingen te vinden en de schade zoveel mogelijk te beperken. Thomas Cook België blijft operationeel”, aldus ACV Puls-secretaris Patrick Van Holderbeke.

Vanmiddag heeft ook federaal minister van Werk Wouter Beke (CD&V) een ontmoeting met de directie. De vakbonden blijven wel met heel wat vragen zitten, na de “vage” boodschap van de directie, zegt de ACV-secretaris. Deze namiddag volgt een tweede ondernemingsraad, gezien de vele vragen van de bonden.

Thomas Cook België valt onder de continentaal-Europese organisatie, met als belangrijkste markt Thomas Cook Duitsland. Daar heeft dochterluchtvaartmaatschappij Condor de regering wel om een noodkrediet gevraagd. Berlijn is die vraag momenteel aan het onderzoeken, aldus Condor. Het is dus maar de vraag of de continentale poot op middellange termijn levensvatbaar is zonder het Britse moederbedrijf.

Wat als mijn hotel vraagt te betalen?

Britse klanten zagen zich afgelopen weekend in enkele vakantieverblijven geconfronteerd met boze hoteleigenaars die plots extra geld vroegen. Hotels worden pas weken na een vakantie door de touroperator betaald, en sommige vrezen nu hun geld nooit te zien. Maar Test-Aankoop en ook Thomas Cook raden Belgen ten stelligste aan niet te betalen en meteen contact op te nemen als die vraag toch zou komen.

En als Thomas Cook ook bij ons failliet gaat?

De reisorganisator is in elk geval aangesloten bij het Garantiefonds Reizen. Alle pakketreizen vallen onder de bescherming van het Garantiefonds. Daardoor is iedereen verzekerd van de uitvoering van zijn vakantie, of van een terugbetaling indien nodig. Het Garantiefonds zegt voorlopig geen reizigers te repatriëren omdat de Belgische tak van Thomas Cook nog actief is.

Als Thomas Cook ook in België beslist om de activiteiten te staken, zijn er bovendien voldoende middelen beschikbaar binnen het fonds, zegt algemeen directeur Mark De Vriendt. Er is een actiegroep opgericht die de kwestie opvolgt en er zijn preventieve contacten om eventueel gestrande reizigers terug te vliegen. “Dit is een drama voor de sector en voor de Belgische reisindustrie. Dit is nooit gezien”, aldus De Vriendt over de omvang van het omvallen van de Thomas Cook-groep.

Hoe werkt dat Garantiefonds?

Vroeger waren vakantiegangers vaak hun geld of voorschot kwijt wanneer het reisbureau of de touroperator plots failliet bleek te zijn. Vandaag de dag komt zo’n situatie gelukkig bijna niet meer voor, met dank aan het Garantiefonds Reizen. Die organisatie bundelt bijna 500 aangesloten reisorganisatoren, die een deel van hun omzet afstaan om het fonds in leven te houden. Sinds de oprichting in 1995 kwam het fonds al tussen voor meer dan 24.000 reizigers, goed voor een bedrag van 9,4 miljoen euro.

A: U bent nog niet vertrokken

Voor vakantiegangers die nog niet vertrokken zijn, zijn er meestal twee opties. Ofwel betaalt het fonds u de reissom of het voorschot volledig terug, ofwel zoekt het een oplossing zodat u toch nog op reis kan vertrekken. Welke van de twee opties het wordt, hangt af van de omstandigheden: als bijvoorbeeld het hotel en de luchtvaartmaatschappij al betaald is, gaat de reis best gewoon door. Vaak zoekt het fonds ook een nieuwe touroperator om de reis over te nemen. “Dat is tot nu toe altijd al gelukt”, zegt het fonds.

Is dat niet zo of werkt het hotel bijvoorbeeld niet mee, is het beter de reis te annuleren en wordt u terugbetaald.

Let op, enkel reizigers die hun reis al (deels) betaald hebben, krijgen dat geld terug. Hebt u bijvoorbeeld uw reis wel al geboekt maar nog niets betaald, dan krijgt u ook niets terug.

B: U bent al op uw bestemming

Het Garantiefonds komt ook tussen wanneer de reisorganisatie tijdens uw vakantie failliet gaat. “Wij regelen alle praktische beslommeringen”, klinkt het bij het fonds. Ook hier hangt het af van situatie tot situatie of de reiziger vroeger naar huis gaat, of zijn vakantie gewoon voortzet. “Sowieso primeert het comfort en de veiligheid van de reiziger”, zegt het Garantiefonds.

Wie een schadedossier wil indienen, kan dat op de website van het Garantiefonds. Dat kan zelfs tot drie jaar na datum, maar verloopt meestal veel sneller. De eventuele uitbetaling kan afhankelijk van de grootte van het faillissement wel even op zich laten wachten.

Bent u momenteel op reis met Thomas Cook of Neckermann en gestrand op uw vakantie-adres? Mail uw gegevens naar redactie@hln.be (vergeet zeker uw gsm-nummer niet te vermelden).