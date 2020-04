Test Aankoop wil dat verhoging limiet contactloos betalen teruggeschroefd wordt na crisis LH

07 april 2020

17u04

Consumentenorganisatie Test Aankoop wil dat de verhoging van de limieten voor contactloos betalen teruggeschroefd worden wanneer de coronacrisis voorbij is.

De banksector maakte gisteren bekend dat, omwille van hygiënische overwegingen, de limieten voor contactloos betalen opgetrokken worden. Het aanraken van de betaalterminal voor het ingeven van de code bij het betalen van de boodschappen, zou het risico op besmetting met het coronavirus immers kunnen verhogen. Klanten zullen daarom vanaf 14 april hun pincode pas moeten invoeren bij een betaling van meer dan 50 euro.

"We zien er in de huidige omstandigheden het nut van in om de transactielimieten te verhogen, maar men mag niet blind zijn voor het feit dat een dergelijke verhoging het geheel interessanter maakt voor fraudeurs en criminaliteit", klinkt het bij Test Aankoop. De organisatie wil daarom niet dat de nieuwe betaallimieten als standaard zouden gelden.

"Hoewel de bank integraal verantwoordelijk is het volledige bedrag terug te storten aan de consument die opgelicht zou zijn in het kader van fraude bij contactloos betalen en er in de landen waar contactloos betalen al meer ingeburgerd is weinig gevallen van fraude bekend zijn, dringt Test Aankoop aan om de maatregel terug te schroeven wanneer de coronacrisis haar einde bereikt", luidt het.

In de tussentijd ijvert de consumentenorganisatie voor een evaluatie om de drie maanden.



