Test-Aankoop waarschuwt: "Wie gezinsverpakking koopt, is niet altijd goedkoper af" TTR

27 juni 2018

08u45

Bron: Radio 2, Radio 1 0 Consument Gezinsverpakkingen of maxipacks zijn niet altijd goedkoper. Dat meldt Test-Aankoop bij ‘De Inspecteur’ op Radio 2. De consumentenorganisatie voerde half mei een steekproef uit waaruit blijkt dat individuele verpakkingen soms goedkoper uitvallen dan maxipacks.

Enkele jaren geleden stelde Test-Aankoop al vast dat grote verpakkingen niet altijd voordeliger zijn voor de consument. Dat blijkt ook uit een nieuwe steekproef. Voor vier scheermesjes van Carrefour betaalt de klant 5,95 euro per stuk, voor zes scheermesjes ligt de prijs hoger: 6,33 euro per stuk. Bij Cora kost 500 gram Thaise rijst 2,02 euro per kilogram. Voor 1000 gram Thaise rijst betaalt de klant er 2,47 euro per kilogram. Zo stelt Test-Aankoop vast.

"De enige manier om zeker te zijn dat je een voordelige prijs betaalt, is letten op de prijs per kilo, liter of de prijs per stuk.", waarschuwt Simon November van Test-Aankoop bij 'De inspecteur' op Radio 2. "Winkels moeten die informatie verplicht op het etiket zetten."

Prijsverschil

Toch vermoedt Test-Aankoop dat winkels de consument niet altijd bewust willen misleiden. Het prijsverschil kan verschillende oorzaken hebben. De machines in fabrieken worden anders afgesteld voor producten met een ander formaat. Ook de verpakking op zich zorgt voor extra kosten. Vaak passen supermarkten hun prijzen aan op basis van prijzen bij de concurrentie. Volgens Chris Van Wettere, marketingdirecteur bij Colruyt Group, is het vooral belangrijk dat de klant “altijd de keuze heeft tussen verschillende verpakkingen”. Dat vertelt hij tijdens 'De Ochtend' op Radio 1.

Momenteel verkopen veel supermarkten grote verpakkingen voor mensen die bijvoorbeeld op kamp of op reis vertrekken. “Grote verpakkingen zullen nooit volledig uit de supermarkten verdwijnen. Ze zijn geschikt voor een bepaalde doelgroep. Maxipacks zijn interessant voor grootverbruikers", besluit Van Wettere.