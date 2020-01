Test-Aankoop waarschuwt: laat u niet vangen door mooie beloftes fitnessabonnement

Consumentenorganisatie wil strengere regels HAA

03 januari 2020

14u41

Bron: Belga 4 Consument Test-Aankoop wil dat strenger wordt opgetreden tegen fitnessclubs die hun klanten aan zich binden met oneerlijke contractclausules. De consumentenorganisatie zegt dat de klachten zich opstapelen.

Er bestaat een gedragscode voor de sector, maar volgens Test-Aankoop zijn er te veel mazen in het net. Er zijn onder meer klachten over fitnessclubs die een opzegging weigeren, onrechtmatig stilzwijgend het contract verlengen of de voorwaarden wijzigen.

Te weinig controles en sancties

Uit de analyse van een tiental contracten blijkt volgens Test-Aankoop dat de aanbieders van fitnessabonnementen vaak mooie beloftes doen bij het afsluiten van een contract, maar dat de informatie onduidelijk is en dat tal van clausules problematisch blijven.



Test-Aankoop wil dan ook dat minister van Economie en Consumenten Nathalie Muylle (CD&V) strenger optreedt. Er zijn te weinig controles en te weinig sancties, vindt de consumentenorganisatie.

De minister laat in een reactie alvast weten dat ze informatie zal opvragen bij de economische inspectie.