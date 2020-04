Test Aankoop vraagt supermarkten om snel opnieuw hun prijzen te verlagen ADN

10 april 2020

14u52

Bron: Belga, Test Aankoop 12 Consument Test Aankoop roept supermarktketens op om snel hun prijzen te verlagen tot het niveau van voor de coronacrisis. De regering laat weer kortingen en promoties toe, maar het effect daarvan is volgens de consumentenorganisatie nog klein.

De regering besloot op 19 maart om geen promoties meer toe te laten in supermarkten, nadat veel mensen waren beginnen hamsteren. Een onmiddellijk totaalverbod op alle verkoopstimulerende acties moest ons hamstergedrag mee doen afremmen. Tot en met begin april zou de consument niet langer ‘2+1 gratis’ of ‘1 + 1 gratis’ zien in de winkelrekken.

Prijsstijgingen

In navolging stelde Test Aankoop prijsstijgingen vast tot ruim 6 procent. Test Aankoop vergeleek een korf van 267 verschillende producten van verschillende merken. Vooral bij Carrefour Hyper (+5 procent), Collect&Go van Colruyt (+5 procent) en Colruyt zelf (+6,6 procent) gingen de prijzen omhoog in de crisis, stelde de organisatie vast.



Deze maand zijn promoties weer toegelaten, maar een groot effect blijft uit. Colruyt en Collect&Go zouden ongeveer 1 procent goedkoper zijn geworden, terwijl de prijzen bij Carrefour en Delhaize stabiel bleven. Tegenover de periode voor de crisis, blijven de prijzen in de grootste ketens verhoogd.

We moeten vaststellen dat de terugkeer van de promoties voorlopig slechts een beperkt effect heeft op de afrekening van de winkelkar Test Aankoop

Evolutie

“In vergelijking met 1 maart, ruim voor de lockdown, is de evolutie de volgende: 5,5 % prijsstijging bij Colruyt, 3,9 % bij Collect & Go, 5,1 % bij Carrefour en een kleine 1% bij Delhaize”, aldus Test Aankoop. “We moeten vaststellen dat de terugkeer van de promoties voorlopig slechts een beperkt effect heeft op de afrekening van de winkelkar. Dit geldt vooral voor de drie grote ketens die samen ongeveer 75 % van de markt in handen hebben.”

“Test Aankoop roept de supermarktketens op om snel weer op het prijsniveau van voor de crisis te komen om consumenten in een financieel moeilijke situatie te ontzien.”

