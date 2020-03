Test Aankoop vraagt reeks abonnementen te schorsen of gedeeltelijk terug te betalen Hans Renier

20 maart 2020

13u55

Bron: Test-Aankoop 0 Consument Test Aankoop vraagt de aanbieders van bijvoorbeeld sportieve of culturele activiteiten om de abonnementen van hun klanten te schorsen. Idem voor de aanbieders van cadeaubonnen, meldt de consumentenorganisatie vrijdag in een persbericht.

Test Aankoop denkt pakweg aan een fitness- of theaterabonnement. “Heel wat consumenten hebben het voorbije jaar diensten gekocht of gehuurd of zijn een abonnement aangegaan voor een sportieve of een culturele activiteit”, aldus Test Aankoop. Maar door de maatregelen van de overheid om het nieuwe coronavirus in te dammen, zijn deze activiteiten voor een bepaalde periode niet meer mogelijk.

De consumentenorganisatie vraagt daarom de betrokken ondernemingen om de diensten te schorsen voor de duur van de lockdown of een al dan niet gedeeltelijke terugbetaling aan te bieden waar dat niet mogelijk is. Omdat de geldigheidsduur van cadeaubonnen verder afloopt, terwijl er geen activiteiten meer mogelijk zijn, is ook hier actie nodig.

Domiciliëring

Test Aankoop heeft de kwestie alvast aangekaart in een brief aan minister van Consumentenzaken Nathalie Muylle.



Volgens Test Aankoop geven verschillende aanbieders wel al het goede voorbeeld door klanten te verwittigen dat er bijvoorbeeld tijdelijk geen domiciliëring aangeboden wordt of het abonnement geschorst wordt.

“Helaas is dat niet altijd het geval”, zegt Simon November, woordvoerder van Test Aankoop. “Basic Fit, de grootste en sterkst groeiende fitnessketen van Europa bijvoorbeeld, zal pas in april communiceren over een vergoeding en debiteert sowieso al de maandgelden voor maart”, vult hij aan.

Lees ook:

Test Aankoop vraagt soepelheid van banken rond hypotheekleningen

Klachten over moeizame terugbetaling vluchten Ryanair