Test-Aankoop vraagt autoverzekeraars om deel van premie voor 2020 terug te betalen Hans Renier

12 mei 2020

15u32 52 Consument Volgens Test-Aankoop zijn er sinds de start van de lockdown in ons land op 18 maart naar schatting 68% minder ongevallen met letselschade geweest dan gemiddeld over de laatste drie jaar. “Wij vragen autoverzekeraars om de consument een deel van de premie voor 2020 terug te betalen of om een korting toe te kennen op de premie van 2021", meldt de consumentenorganisatie.

“We rekenen op een krachtig signaal van de sector in de vorm van een gedeeltelijke terugbetaling voor dit jaar of een korting voor volgend jaar”, meldt Test-Aankoop. “Momenteel kun je bij veel autoverzekeraars weliswaar een premiekorting krijgen als je het aantal kilometers dat je per jaar zult afleggen, in je contract laat beperken. Maar dat vergt te veel rompslomp voor een tijdelijke situatie. Je zult het contract immers opnieuw moeten laten aanpassen zodra je weer meer kilometers doet.”

Tip: Vergelijk hier prijzen voor autoverzekeringen



Verzekeraars beschikken volgens de consumentenorganisatie over een groot financieel overschot, nu de forse afname van het aantal schadegevallen de schadelast voor verzekeraars sterk heeft verlaagd.

De lockdown heeft niet-essentiële verplaatsingen verboden en telewerk tot regel gemaakt. Daardoor was er opvallend minder verkeer en waren er minder ongevallen. Van 15 maart tot 30 april vielen er in 2017, 2018 en 2019 gemiddeld 74 doden en 5.894 gewonden.

In dezelfde periode dit jaar verwacht het Verkeersinstituut Vias 24 verkeersdoden en 1.877 letselongevallen, dus 50 doden en 4.017 letselongevallen minder. Daarom vindt Test-Aankoop dat de verzekeraars een geste zouden moeten doen.

Lees ook:

“Door wekenlange lockdown zijn we het rijden verleerd”: na een zwart verkeersweekend is defensief rijden de boodschap (+)

Zonen en dochter rouwen om vader (61) die het leven laat in ongeval: “Het ging net beter met hem waardoor hij opnieuw ritjes met de motor kon doen” (+)

Is er een tweede ‘coronagolf’ op komst? Dit zijn drie scenario’s (+)