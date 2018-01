Test-Aankoop: "Videobabyfoons zijn slecht beveiligd en makkelijk doelwit voor hackers" ep

29 januari 2018

13u09

Bron: belga 0 Consument De babyfoons die uitgerust zijn met een camera, zijn doorgaans niet goed beveiligd. Bovendien geven ze zelden een duidelijk signaal als er een probleem is met de verbinding, zo klaagt de consumentenorganisatie Test-Aankoop vandaag aan.

Test-Aankoop heeft voor het onderzoek negen verschillende videobabyfoons onder de loep genomen. Dat zijn babyfoons waarmee je het kind niet enkel kan horen, maar ook kan zien op je smartphone of tablet. De verbinding loopt meestal via wifi of mobiel internet.

Maar volgens de consumentenorganisatie doen zich problemen voor bij de beveiliging van die verbinding. Daardoor is het mogelijk om de toestellen te hacken. Zo zouden vreemden via de camera's kunnen zien wat er in het huis gebeurt. "Is het risico op hacking dan echt zo groot? Waarschijnlijk niet. Maar dat mag geen reden zijn voor fabrikanten om zo weinig oog te hebben voor de bescherming van je privacy", klinkt het bij Test-Aankoop.

Geen waarschuwing

Een ander probleem is dat de meeste videobabyfoons geen duidelijk signaal geven als de verbinding uitvalt. De ouders worden daardoor niet duidelijk genoeg gewaarschuwd wanneer ze geen beelden of geluid meer kunnen ontvangen, aldus Test-Aankoop.

De organisatie vraagt de overheid nu om op te treden tegen de slechte beveiliging van producten. Er wordt op gewezen dat vorig jaar ook al vergelijkbare problemen bij onder meer de smartwatches voor kinderen en interactieve robots werden aangekaart.