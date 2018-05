Test Aankoop lanceert website die voordeligste energietarief uitzoekt: “Je kan tot 250 euro per jaar uitsparen” TTR

17 mei 2018

11u06

Bron: Belga 2 Consument Test Aankoop lanceert in samenwerking met de energie-adviseur ENBRO de website Gaele. Die gratis website zoekt uit welk energietarief het meest voordelig is. Zo kunnen consumenten volgens de belangenorganisatie tot 250 euro per jaar besparen.

Hoewel consumenten al meer dan tien jaar kunnen kiezen bij welke energieleverancier ze klant zijn, is vandaag een derde van alle consumenten nog nooit van energieleverancier veranderd, benadrukt de consumentenorganisatie. "Een op de vijf Belgen heeft gewoon geen interesse om nog maar op zoek te gaan naar informatie over de mogelijkheden op de energiemarkt. Te moeilijk, te complex, niet transparant, veel onduidelijkheden voor een leek. Dus kiest men voor de zekerheid van de leverancier waar men al sinds jaar en dag klant is. De enige die daarbij wint, is die energieleverancier", zegt Simon November van Test Aankoop. “Mensen zouden tot 250 euro per jaar kunnen uitsparen", klinkt het.

Het online platform Gaele, wat staat voor GAs en ELEktriciteit, wil daar verandering in brengen. De website vergelijkt de prijzen van gas en elektriciteit bij de verschillende leveranciers en gaat op zoek naar de meest voordelige formule naargelang het verbruiksprofiel van de consument. Het platform is gratis voor de consument en wordt gefinancierd met vergoedingen van de energieleveranciers.

"We weten dat de consument wil kunnen profiteren van de best mogelijke energiecontracten, zonder daarvoor veel moeite te willen doen. Alles zelf uitpluizen is voor velen geen optie. Dus zoeken ze iemand die ze vertrouwen en die het hele proces uit handen neemt. Gaele wordt je persoonlijke energiemakelaar", zegt Luc Demeyere, gedelegeerd bestuurder van ENBRO. ENBRO is een bedrijf dat advies geeft aan bedrijven over energietarieven.