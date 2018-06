Test-Aankoop lanceert petitie: "Stop plastic voor eenmalig gebruik in supermarkt!" HR

Test-Aankoop lanceert een petitie tegen verkoop van plastic voor eenmalig gebruik in de supermarkten. De consumentenorganisatie wil zo haar steentje bijdragen in de strijd tegen microplastics in de zeeën en oceanen.

"De Europese Commissie heeft onlangs aangekondigd dat ze plastic voor eenmalig gebruik wil verbieden. Maar voor het zover is, zullen we een paar jaar verder zijn... Om die reden vragen we aan de supermarkten om wegbereiders te worden, en om nu al te stoppen met de verkoop van plastic voor eenmalig gebruik, zoals wattenstaafjes, bestek, borden, rietjes, roerstaafjes en ballonhouders", aldus Test-Aankoop maandag.

Jaarlijks komt 30 miljoen ton plastic in onze zeeën en oceanen terecht. Niet alleen vervuilen al die plastics het marine milieu maar ook komen ze terecht in onze voedselketen omdat vissen en schaaldieren de microplastics opnemen.

"Wat onze gezondheid betreft is er bij wetenschappers toenemende ongerustheid over de concentraties polluenten die soms in microplastics opstapelen. Ook bisfenol A kan worden aangetroffen in deze minuscule plastic deeltjes", klinkt het. "Meer onderzoek is hier noodzakelijk maar één ding is zeker: we moeten af van al dat plastic."

Test-Aankoop merkt nog op dat veel supermarkten positieve initiatieven aankondigen zoals het verbannen van plastic zakjes voor fruit of groenten, maar dat de sector tegelijkertijd tegen een invoering van statiegeld op plastic flessen en blikjes is. "Ze beweren dat er nog te veel ander afval is en dat statiegeld niet zal helpen. Maar helemaal niets doen zal ook niet helpen", klinkt het.

De petitie wordt gesteund door de vier Belgische milieuministers, Marie Christine Marghem, Joke Schauvliege, Céline Frémault en Carlo di Antonio.

"Het vermijden van plastic producten en verpakkingen waarvoor goede alternatieven bestaan, kadert volledig in mijn beleid om de plasticvervuiling tegen te gaan", zegt Vlaams minister van Leefmilieu Joke Schauvliege. "Ik ben blij dat ook de Europese Commissie deze richting uitgaat en zal hun ontwerp-strategie voor plastics voluit steunen. Ik hoop dat ook bedrijven en supermarkten nu al vrijwillig deze weg inslaan. Zo bewijzen ze dat ze vooruitstrevend zijn in hun milieudoelstellingen."

De petitie is te vinden op www.test-aankoop.be/stopmicroplastics.