Test Aankoop lanceert campagne tegen illegale ticketverkoop

06 juni 2019

11u37

Bron: Belga 0 Consument Test Aankoop lanceert vandaag in samenwerking met BEUC, de Europese koepel van consumentenorganisaties, een sensibiliseringscampagne tegen illegale verkoop van concerttickets. Met de campagne wil de consumentenorganisatie het publiek sensibiliseren om enkel tickets te kopen via de legitieme verkoopkanalen.

Test Aankoop krijgt jaar na jaar tal van klachten van consumenten die in de luren zijn gelegd bij de aankoop van concerttickets. “Het is telkens hetzelfde verhaal: mensen proberen online tickets te bemachtigen voor het concert van hun favoriete artiest. Ze klikken op de eerste website die de zoekmachine toont en betalen een pak meer dan de officiële ticketprijs.”

Door het kopen van tickets op niet-officiële sites loopt de koper bovendien het risico dat de officiële verkoper de doorverkochte tickets ongeldig verklaart ("blacklisting") en dat hem/haar de toegang tot het evenement geweigerd wordt.

.@Testaankoop en Ticketverkopers in de bres tegen illegale ticketverkoop https://t.co/wkpJsCaSEL @beuc @FnacBelgie @tts_ @TicketmasterBeN @FODEconomie pic.twitter.com/QIIW56zvhP Test Aankoop(@ Testaankoop) link

De lijst van doorverkoopsites is lang, zegt Test Aankoop. De meesten zijn gevestigd in het buitenland, veelal in Nederland, maar ook Viagogo, dat vanuit Zwitserland opereert, is een klassiek geval van illegale doorverkoop.

Omdat heel wat mensen zich niet realiseren dat ze hun tickets aanschaffen via een illegaal kanaal, lanceert Test Aankoop met het festivalseizoen in zicht een campagne. Die wordt ook gevoerd in Spanje, Tsjechië, Zwitserland, Polen, Slovakije en Slovenië en krijgt de steun van officiële verkopers van tickets zoals TeleTicketService, Ticketmaster en Fnac.

"Als we zien hoeveel consumenten zich nog laten vangen aan de sites van de illegale doorverkopers en soms exuberante bedragen betalen voor hun concertticket, dan kunnen we niet anders dan concluderen dat er nog veel werk aan de winkel is", zegt Simon November van Test Aankoop.

Consumenten die het slachtoffer zijn van illegale ticketverkoop, wordt aangeraden dit aan de Economische Inspectie (FOD Economie) te melden via meldpunt.belgie.be (scenario "Toegangsbewijzen voor evenementen").