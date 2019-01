Test-Aankoop klaagt verdwijnen van gratis bankrekening aan: “Klanten moeten gratis aan hun eigen geld geraken” kg

10 januari 2019

18u21

Bron: Belga 0 Consument Elke bank zou een gratis bankrekening moeten aanbieden. Dat vraagt verbruikersorganisatie Test-Aankoop. Aanleiding is het verdwijnen van opnieuw een gratis rekening, ditmaal bij Deutsche Bank. Volgens de consumentenorganisatie blijven er nog - naast enkel internetrekeningen en niche-aanbiedingen - maar twee gratis rekeningen over in ons land: Keytrade KeyPack en de Argenta Girorekening.

Bij Deutsche Bank is het DB M@X-pakket niet langer voor iedereen gratis, bevestigt de bank. Dat pakket biedt onder meer een bank- en spaarrekening. Niet-actieve klanten zullen voortaan 8 euro per kwartaal moeten betalen. Maar voor wie bij Deutsche Bank regelmatig belegt, of voor wie 10.000 euro bij Deutsche Bank heeft staan, blijven de diensten gratis. Dat geldt ook voor wie jonger is dat 25 jaar. "Voor de meeste van onze klanten blijft het gratis", aldus een woordvoerder.



Het nieuwe tarief is voor Test-Aankoop aanleiding om opnieuw een gratis bankrekening te bepleiten in het gamma van elke bank. "Basisbankdiensten zouden gratis moeten zijn", aldus woordvoerder Simon November. "Klanten moeten op een gratis manier aan hun eigen geld kunnen raken".