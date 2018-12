Test Aankoop: "In helft van wildpatés zit minder dan 18 procent wild” ttr

24 december 2018

20u24

Bron: belga 1 Consument In de helft van 42 voorverpakte wildpatés die in supermarkten zijn aangekocht en door Test Aankoop zijn geanalyseerd, zit minder dan 18 procent wild terwijl dat minimaal 20 procent moet zijn. Dat meldt de consumentenorganisatie.

Een goede paté is samengesteld uit een derde lever, een derde vet en een derde vlees. In tegenstelling tot wat velen denken, is bij wildpaté enkel het vlees van wild afkomstig. De verhouding lever, vet en vlees in de onderzochte industriële patés loopt sterk uiteen. De hazenpaté van Colruyt is met een percentage van 28 procent de 'wildste' wildpaté, gevolgd door de eendenpaté van Colruyt met 23 procent eendenvlees. Aan de andere kant van het spectrum vinden we de hazenpaté van Aubel met net geen 10 procent haas.

Test Aankoop onderzocht via DNA-tests ook of de wildpatés het beloofde wild bevatten. In nagenoeg alle patés kon dit worden aangetoond, zij het dat in 10 gevallen minieme sporen van ander vlees werden aangetroffen. Dit bleef echter steeds beperkt tot minder dan 5 procent, waardoor er geen reden is om te spreken van fraude. Bij 3 everzwijnpatés kon bij de tests het DNA van wild zwijn en varken niet van elkaar onderscheiden worden, wat bijvoorbeeld kan te wijten zijn aan DNA-afbraak door verhitting.

De consumentenorganisatie wijst voorts op de grote verschillen op vlak van aanwezigheid van verzadigd vet van 6 gram/100 gram (Colruyt) tot 15 gram/100 gram (De Beauvoorder). Ook het zoutgehalte in de onderzochte patés varieert van 1 tot 3 gram/100 gram. Alle voorverpakte wildpatés bevatten additieven waarvan sommige, zoals kleurstoffen en smaakversterkers, evenwel onnodig zijn. Test Aankoop vond ze vooral in de patés van Colruyt en in de trioverpakking van Excellence.