Test-Aankoop: huis-aan-huisverkoop energiecontracten moet verboden worden

23 december 2019

17u23

Test-Aankoop is wegens de vele misbruiken en klachten die het hierover ontvangt voorstander van een verbod van de huis-aan-huisverkoop van energiecontracten. Dat meldt de consumentenorganisatie in haar nieuwste magazine. Een Belgisch verbod is evenwel niet mogelijk aangezien de Europese wetgeving deze praktijk toelaat.

Bij Test-Aankoop blijft het naar eigen zeggen 'klachten regenen' over de verkoop van energiecontracten, meer bepaald over verkopers die zich anders voordoen, misleidende vergelijkingen maken, onvolledige informatie geven, contracten opdringen, op slinkse wijze handtekeningen ontfutselen enzovoort. Test-Aankoop ging in het kader van een onderzoek met een verborgen camera op pad bij Mediamarkt in Antwerpen en Brussel en kon er ter plekke tal van oneerlijke praktijken vaststellen.

In haar magazine wijst de consumentenorganisatie op het feit dat er ook in andere landen kritiek geuit wordt op dergelijke praktijken. In Frankrijk bijvoorbeeld werd Engie onlangs tot een boete van 900.000 euro veroordeeld 'wegens het niet nakomen van de regels omtrent verkoop'.

Goed nieuws voor de consument is dat de EU-regels inzake deur-aan-deurverkoop onlangs verstrengd werden. Zo werden niet alleen de tijdstippen beperkt, maar is het ook verboden consumenten te bezoeken die zoiets uitdrukkelijk weigeren. Test-Aankoop roept dan ook op om de sticker 'geen verkoop aan de deur' op de brievenbus te kleven.