Test Aankoop: "FOD Volksgezondheid moet ISDIN-zonnespray opnieuw uit rekken halen" ttr

17 oktober 2019

16u29

Bron: belga 0 Consument Een zonnespray van het Spaanse merk ISDIN is in Spanje niet langer op de markt omdat die niet, zoals beweerd op de verpakking, 50+-bescherming biedt. Test Aankoop vraagt de FOD Volksgezondheid nu dat zij ook, voorgoed, de zonnespray van de Belgische markt halen. In mei van dit jaar liet de FOD het product al uit de rekken nemen, maar begin juli werd beslist dat de verkoop hervat kon worden. Nieuwe tests bevestigen echter dat de zonnespray niet de beloofde bescherming biedt.

Uit onderzoek van Test Aankoop was in mei gebleken dat ISDIN Fotoprotector Pediatrics Wet Skin SPF 50+ slechts beschermingsfactor 15 bood en bovendien de minimale bescherming tegen UVA-stralen niet haalde. De overheidsdienst besliste daarop om het product in quarantaine te plaatsen in afwachting van eigen tests. Die quarantaine werd goed een maand later opgeheven, omdat er in Spanje nieuwe tests gebeurd waren, "in een door de fabrikant gekozen laboratorium en door hem gekozen batches", aldus de consumentenorganisatie. Uit die test zou blijken dat de spray wel de beloofde bescherming garandeerde.

De Belgische consumentenorganisatie voerde daarop, samen met zijn Spaanse zusterorganisatie OCU, de druk op, en er kwamen nieuwe tests door de Spaanse autoriteiten. Die bevestigden de analyses van de consumentenorganisaties.

Test Aankoop zegt nog te betreuren dat de resultaten van de nieuwe tests pas vier maanden na het publiceren van de onderzoeksresultaten komen. "Hoeveel consumenten hebben zich in die periode het product wel niet aangeschaft in de overtuiging dat ze hun kinderen goed hadden beschermd", klinkt het.

Bij de FOD Volksgezondheid is te horen dat ze het dossier opvolgen en contact opnemen met de Spaanse autoriteiten. "Morgen hopen we meer info te krijgen om het dossier te analyseren", aldus een woordvoerster.