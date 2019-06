Test-Aankoop: "Dringend meer concurrentie nodig op telecommarkt" kg

04 juni 2019

14u50

Bron: Belga 0 Consument De Belgische telecommarkt functioneert niet door "onvoldoende concurrentie en meerdere belangenconflicten". Dat zegt Test-Aankoop in een reactie op de nieuwe prijsverhogingen die Telenet doorvoert. "Het zoveelste signaal dat er dringend werk moet worden gemaakt van meer concurrentie op de markt", klinkt het.

Telenet maakte gisteren bekend dat zijn tarieven van de vaste, maandelijkse abonnementskosten van internet, digitale en analoge televisie, mobiele en vaste telefonie vanaf 4 augustus met 1,87 procent omhooggaan. "We passen onze tarieven aan in lijn met de inflatie", luidde het.



Test-Aankoop klaagt aan dat de vorige prijsverhoging van Telenet nog maar dateert van 23 juli 2018. "Maar het is geen alleenstaand geval", zegt de consumentenorganisatie. "De voorbije jaren worden Belgische consumenten jaarlijks geconfronteerd met prijsverhogingen bij de telecomoperatoren waar ze klant zijn." Zo trok ook bijvoorbeeld Proximus begin dit jaar de tarieven op van verschillende producten en verhoogt ook VOO de tarieven vanaf 1 juli.

Onvoldoende concurrentie

"De nieuwe aankondigingen van prijsverhogingen bevestigen dat de telecommarkt in België niet functioneert door onvoldoende concurrentie en meerdere belangenconflicten", zegt Test-Aankoop. "Wij blijven onderzoeken welke acties ondernomen kunnen worden om een einde te maken aan het uitmelken van de Belgische telecomklant." De consumentenorganisatie roept de toekomstige regering alvast op om "de telecommarkt te activeren".