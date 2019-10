Test-Aankoop beoordeelt 16 alles-in-ééntabletten: check hier hoe jouw product scoort W5 van Lidl beste vaatwastablet Stefan Vanderstraeten

05 oktober 2019

00u00 3 Consument Nu de dagen weer korter worden en we 's avonds het liefst zo snel mogelijk in onze zetel duiken, draait de vaatwasser onvermijdelijk weer overuren draaien. Met welke alles-in-één-tabletten? Test-Aankoop vond één duidelijke winnaar: de W5-tabletten van Lidl.

Nu iedereen de mond vol heeft van milieuvriendelijkheid, haalde ook Test-Aankoop bij de test van 16 alles-in-één-vaatwastabletten het groene vergrootglas boven. "We houden in onze tests natuurlijk rekening met de schoonmaakprestaties, het drogen en andere aspecten zoals de glans, maar hechten daarnaast ook groot belang aan de milieu-impact van de geteste producten", klinkt het bij de consumentenorganisatie. Dus werd niet alleen gelet op de aanwezigheid van moeilijk afbreekbare stoffen of schadelijke parfums, maar ook op de verpakking: "Vooral de hoeveelheid verpakking per dosis én de mate waarin de verpakking gevuld is."

"Voor dat vulniveau halen enkel 'Ecover All-in-One' Vaatwastabletten en 'Sun All-in 1 Powered by Nature' de maximuscore", stelde Test-Aankoop vast. "Deze producten hebben bovendien een samenstelling die het milieu vrij goed vrijwaart, net als 'Finish All-in 1 Max Power Gel'. Ondanks zijn groen imago scoort Frosch overigens beduidend minder goed voor dit criterium. Het product bevat namelijk een oppervlakte-actieve stof die maar beter kan vermeden worden als je een milieuvriendelijk product wilt aanbieden."

Gelukkig blijken de meeste tabletten vrij van parfums die schadelijk zijn voor het milieu. "Met uitzondering van 'Boni Selection All-in 1 Vaatwastabletten' van Colruyt, 'Dreft Original All-in One' en 'Dreft Platinum Al in One'." De beste eco-tabletten? "All in 1 Powered by Nature haalt een score van 68 op 100. Het is niet de eerste keer dat we een product met Ecolabel testen, maar nooit wist een dergelijk product ons zo te overtuigen met zijn prestaties. Heel wat verderop vinden we merken als Ecover (57) en Frosch (53)."

Goedkoper

Het allerbeste all-in-one vaatwastablet uit de rij van 16? Dat is met een totaalscore van 78 op 100 het W5-tablet van Lidl. "Een erg goed product dat in het verleden al vaak Beste Koop is geweest in onze tests, en nu dus ook de medaille Beste van de Test krijgt dankzij een gewijzigde formule. Het tablet is erg doeltreffend tegen vuil, zelfs bij moeilijke vlekken." Al kleven er enkele (kleine) minpuntjes aan vast: "Een tikkeltje minder sterk dan de concurrentie op het vlak van glans. En: meer inspanningen op het vlak van leefmilieu zouden welkom zijn."

Maar niet te vergeten: de W5-tabletten van Lidl zijn beduidend goedkoper dan de rest, aan amper 6 eurocent per tablet. Terwijl milieuvriendelijkheid nog altijd een prijskaartje heeft: "Als je vijf keer per week de vaat doet met Suns Nature-tabletten, betaal je voor dit product 96 euro per jaar, wat zes keer zoveel als voor de W5-tabletten van Lidl. Het is dan ook een van de duurste producten van onze test."

Al kan je ook nog op een andere manier milieuvriendelijk de vaat doen, met het ecoprogramma van de vaatwasser: "Uit onze eerdere tests blijkt dat je hiermee gemiddeld 32% energie en 16% water bespaart, en dat de reinigings- en droogprestaties over het algemeen ook goed zijn. Keerzijde van de medaille: de cyclus duurt gemiddeld 41% langer dan het standaardprogramma."

Hoe verliep de test?

“All-in-one producten zijn getest in normale wascycli zonder dat extra zout of glansmiddel is toegevoegd”, klinkt het bij Test-Aankoop. “We gebruikten vuile kopjes, borden, bestek en glazen, die representatief zijn voor de dagelijkse afwas in een gewoon huishouden, met resten van onder meer verbrande melk, thee, ei en zetmeel.”

Eiwitvuil (ei): “In het laboratorium wogen we, voor en na het wassen, de platen bedekt met eierdooier, om het percentage vuilverwijdering nauwkeurig te berekenen.”

Oxideerbaar vuil (thee): “We gebruikten de door de producenten aanbevolen dosis en een standaard waterhardheid.”

Hardnekkig vuil (melk): “Voor deze test gebruikten we gekookte melk, een moeilijk te verwijderen vuil. Bijna alle producten hebben gemiddelde beoordelingen.”

Zetmeelvuil (pasta): “Voor deze test hebben bijna alle producten uitstekende resultaten behaald.”

Drogen: “Deze test, gekoppeld aan de werking van het glansspoelmiddel, is het zwakke punt voor veel producten. In het laboratorium hebben we de aanwezigheid van waterresten aan het einde van de wasbeurt gecontroleerd.”

Glans: “Dit is de mate van totale helderheid van de vaat na het wassen, ook rekening houdend met eventuele kalkaanslag.”