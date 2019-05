Terugroepingen van FAVV in 2018 meer dan verdrievoudigd jv

28 mei 2019

06u45

Bron: belga 0 Consument Het federaal voedselagentschap FAVV heeft 2018 drie keer zoveel producten teruggeroepen in vergelijking met 2017. Dat schrijft Le Soir.

In 2016 en 2017 riep het FAVV 53 keer op om bepaalde producten niet te consumeren, terwijl dat aantal vorig jaar opliep tot 171. Het gaat om een stijging van 222 procent.

In 2018 gingen 78 gevallen over een microbiologisch risico, 61 hielden een chemisch risico in en 32 een fysiek risico, zoals stukjes glas in appelmoes.

Paradoxaal genoeg is de kwaliteit van het voedsel dat door het FAVV getest jaar na jaar stabiel gebleven. Dat betekent dat de voeding die in België verkocht wordt, uitstekend blijft.

Afgelopen jaar hebben er meer controles plaatsgevonden en bovendien zou het FAVV vorig jaar ook heel ijverig geweest zijn met het uitvoeren van terugroepingen wanneer het waarschuwingen kreeg van Europese tegenhangers. "België heeft strengere maatregelen genomen dan de landen die meldingen doorgaven."

Het gebeurt zelfs dat "België het enige land was dat producten terugriep na een Europese melding", verklaart Nicholas Courant, woordvoerder van Fevia, de federatie van de Belgische voedingsindustrie.

Daarnaast voert de voedingsindustrie zelf meer controles uit.