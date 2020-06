Terug op café of restaurant bij heropening? “8 op de 10 klanten zijn er klaar voor” HAA

02 juni 2020

10u34

Bron: Edenred 3 Consument Cafés en restaurants in ons land mogen vanaf volgende week de deuren wellicht weer openzwaaien. Veel Belgen lijken daar klaar voor, zo blijkt uit een bevraging van Edenred België, die aangeeft dat acht op de tien landgenoten van plan zijn een horecazaak te bezoeken van zodra die weer opengaan. Belangrijkste reden? Het plezier om familie of vrienden te ontmoeten in een andere omgeving dan thuis.

Met de Nationale Veiligheidsraad in het vooruitzicht, waar morgen onder andere de voorwaarden voor de heropening van horeca zullen gepreciseerd worden, wilde Edenred België polsen naar hoe landgenoten daar tegenover staan. Uit een enquête bij meer dan 1.600 gebruikers van Ticket Restaurant blijkt nu dat acht op de tien Belgen van plan zijn om naar een horecazaak te gaan zodra deze weer opengaan.

De belangrijkste reden is dat ze zo snel mogelijk opnieuw een goede tijd willen hebben met vrienden of familie. Belgen voelen de noodzaak om sociale contacten op te bouwen, of opnieuw op te bouwen, en hebben behoefte aan een omgeving die dat soort interactie stimuleert, zoals cafés en restaurants.



Hoewel uitbaters vrezen dat de heropeningsvoorwaarden de motivatie van de Belgen zal temperen, blijkt dat vier op de tien geen bijzondere eisen stellen betreffende de infrastructuur van het etablissement. Drie op de tien geven ook aan nog steeds van een buitenterras te willen genieten.

Ondersteuning van de sector

Een andere reden waarom Belgen terug op café of restaurant willen, is omdat ze de horecasector wensen te ondersteunen, die zwaar getroffen is door de coronacrisis. De helft van de respondenten gaf ook aan dat ze tijdens de crisis is blijven gebruikmaken van horeca, onder meer met afhaalmaaltijden, thuisbezorging en de aankoop van vouchers op websites als #HorecaComeback, die later kunnen worden ingewisseld in horecazaken.

Sommige Belgen (20 procent) wachten liever nog enkele weken alvorens terug te keren naar horecazaken. Daar hebben ze verschillende redenen voor: zoals de vrees dat de sfeer niet meer hetzelfde zal zijn als voorheen (16 procent), of dat de sanitaire maatregelen niet zullen worden gerespecteerd (17 procent).

De belangrijkste reden echter waarom sommige mensen niet onmiddellijk willen terugkeren, is dat ze fysiek contact zoveel mogelijk willen beperken. Drie op de tien Belgen die niet onmiddellijk wensen terug te keren, willen de risico’s op besmetting beperken door plaatsen te vermijden waar veel mensen zijn.

Voor 44 procent van de Belgen die zich eerder terughoudend opstellen, kan enkel het einde van de lockdownmaatregelen hen overtuigen om terug te keren naar een café of restaurant.



