Telenet waarschuwt voor valse sms over dubbele betaling HA

14 februari 2018

17u53

Bron: Telenet 0 Consument Verschillende klanten van Base hebben onlangs een verdachte sms over een dubbele betaling ontvangen. Moederbedrijf Telenet roept op om niet op dergelijke dubieuze berichten te reageren, maar die aan het bedrijf te melden.

In de Franstalige sms staat dat de klant zijn factuur twee keer heeft betaald en er dus geld teruggestort zal worden. Om die transactie rond te krijgen, dient een formulier te worden ingevuld. Telenet vraagt aan haar klanten om zeker niet op de link in de sms te klikken.

"Want die is vals en stuurt je naar een website in Kazachstan. Het gaat om een phishingbericht", zegt woordvoerster Isabelle Geeraerts van Telenet.

Criminelen proberen op die manier persoonlijke gegevens van klanten vast te krijgen. Bij het telecombedrijf liep "een drietal klachten" binnen over de sms. "Een fraudeteam heeft de meldingen onderzocht en de afzender is inmiddels geblokkeerd", bevestigt Geeraerts.

Wie toch nog een verdacht bericht ontvangt, wordt gevraagd dat te melden aan Telenet. Frauduleuze berichten kunnen ook steeds worden aangegeven bij verdacht@safeonweb.be. SafeOnWeb is de Belgische overheidsdienst die onlineveiligheid in de gaten houdt.