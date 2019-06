Telenet verhoogt prijzen: zoveel betaal je binnenkort voor je abonnement avh jv

03 juni 2019

17u14

Bron: Belga 382 Consument Wie klant is bij Telenet, zal vanaf 4 augustus meer moeten betalen. De tarieven van de vaste, maandelijkse abonnementskosten van verschillende pakketten gaan met 1,87 procent omhoog, zo meldt het telecombedrijf. “Een verhoging in lijn met de inflatie”, klinkt het.

Het gaat om de vaste, maandelijkse abonnementskosten van internet, digitale en analoge tv, mobiele en vaste telefonie. De prijzen van de formules Wigo, Whop, Whoppa, Yugo, King en Kong zullen stijgen.

Er zijn geen aanpassingen aan de prijzen van onder meer de entertainment- en sportpakketten op televisie (Play, Play More, Play Sports, Play Sports Dagpas), de opties bij vaste telefonie, de installatie- en activatiekosten en de prijzen volgens verbruik. Ook het sociaal tarief verandert niet.

Het bedrijf wijst erop dat de kosten elk jaar stijgen. Niet alleen worden de lonen van de werknemers geïndexeerd, maar ook materialen en grondstoffen zoals energie worden duurder.

Inflatie

“We passen onze tarieven aan in lijn met de inflatie. We begrijpen dat deze boodschap nooit aangenaam is”, stelt Telenet in een persbericht. “We blijven de klant uiteraard garanderen dat we verder onverminderd zijn producten zullen blijven verbeteren en aanpassen aan de manier waarop hij ze gebruikt.”

Alle Telenet-klanten krijgen de komende dagen een bericht over de nieuwe tarieven.

In juli vorig jaar maakte Telenet ook een reeks producten duurder. Nadien volgde nog een prijsverhoging (en uitbreiding) van Play.

