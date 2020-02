Telenet schakelt vanaf dinsdag analoog radiosignaal via de kabel af Redactie

06 februari 2020

Telenet zal vanaf dinsdag 11 februari het analoge radiosignaal via de kabel afschakelen in Vlaanderen en Brussel. Dat gebeurt in fases, nog tot 22 april. Bedoeling is om ruimte vrij te maken op het kabelnetwerk voor digitale toepassingen. De afschakeling van het analoge televisiesignaal volgt vanaf december dit jaar.

Alle klanten van Telenet ontvangen onder de noemer ‘De Signaal Switch’ een brief of mail met meer uitleg met mogelijke oplossingen om radio te blijven luisteren, na het wegvallen van het analoge signaal.

Telenet is nog een van de weinige operatoren in Europa die nog het analoge televisie- en radiosignaal via kabel aanbieden. Vijftien jaar na de lancering van digitale televisie, kijkt tegenwoordig meer dan 90% van de klanten digitaal. Tegelijk stijgt het internetverkeer jaarlijks met 30 tot 40%. Telenet wil bovendien bandbreedte vrijmaken voor de opkomende digitale toepassingen, zoals video streamen, online gamen en foto’s doorsturen. Daarom moet de verouderde technologie van analoge signalen baan ruimen.

Voor radio begint de afschakeling volgende week dinsdag, voor tv pas eind dit jaar, vanaf 20 december. Omdat dit zeker niet voor alle klanten vanzelfsprekend is, maakt Telenet zich sterk om iedereen zo goed mogelijk te helpen bij de overstap.

Alleen radiotoestellen die rechtstreeks met de kabel aan de wandcontactdoos in huis zijn verbonden, zullen na de afschakeling niet langer een signaal ontvangen. Radio luisteren in de auto zal wél nog werken. Alternatieven voor binnenshuis zijn: radio luisteren via een decoder van Telenet, internetradio, of DAB+, de nieuwste digitale radiostandaard. Of toch nog met een FM-antenne: Telenet bezorgt alle klanten die dat wensen een gratis radioantenne.