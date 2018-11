Telenet maakt Play duurder, maar kijker krijgt in ruil alle HBO-reeksen Toon Mast

19 november 2018

12u37

Bron: Belga 0 Consument Telenet trekt de prijs van zijn Netflix-concurrent Play op. Binnenkort kost het abonnement maandelijks 11,95 euro in plaats van 10 euro. Dankzij een verlengd en uitgebreid contract met het Amerikaanse productiehuis HBO zal er wel veel meer in Play zitten, belooft Telenet.

Het huidige contract van Telenet en HBO liep eind dit jaar af. Het telecombedrijf wist het te verlengen voor drie jaar, en breidde het uit met de hele catalogus van HBO. Binnenkort kan Telenet daardoor in Play alle HBO-reeksen (The Sopranos, The Wire, True Blood, Game of Thrones, ...) onderbrengen. Een aantal internationale series was tot nu toe enkel beschikbaar voor klanten van het duurdere Play More (24,95 euro per maand).

Recente films

Dat laatste pakket blijft bestaan aan dezelfde prijs. Het verschil is dat er in Play More meer nieuwe films zitten.

De prijsverhoging voor Play gaat in vanaf 26 november, maar bestaande abonnees blijven de huidige prijs betalen tot 31 januari. Hoeveel abonnees Play momenteel heeft, geeft Telenet niet vrij. Wel zijn er meer dan 400.000 klanten voor Play en Play More samen.

“We zijn blij dat we ons contract hebben kunnen verlengen en uitbreiden. HBO is nog steeds een keurmerk: tal van hun series komen voor in de hitlijsten van “beste series ooit”. Dat Game of Thrones in totaal maar liefst 47 Emmy’s verzilverde bewijst dat ze dit kwaliteitslabel blijven waarmaken. Door als partner van HBO hun series toe te voegen aan onze pakketten slagen we er ook in om voor onze klanten versnippering van content tegen te gaan. We streven er naar bij Telenet een zo breed mogelijke one stop shop te creëren voor fictieliefhebbers”, zegt CEO John Porter.

Deze tien iconische HBO titels worden vanaf vandaag toegevoegd aan Play en Play More. (De overige seizoenen volgen begin 2019, red.)



The Sopranos (Sz 1)

The Wire (Sz 1)

Six Feeth Under (Sz 1)

True Blood (Sz 1)

Rome (Sz 1)

Girls (Sz 1)

True Detective (Sz 1)

Big Little Lies (Sz 1)

Boardwalk Empire (Sz 1)

Flight of the Conchords (Sz 1)



Begin januari laat Telenet nog eens een 70-tal iconische HBO titels los op Play en Play More, waaronder:

Band of Brothers (Sz 1)

Generation Kill (Sz 1)

The Night Of (Sz 1)

Carnivale Sz1 en 2

Curb Your Enthusiasm (Sz 1 tot en met 9)

Entourage (Sz 1 tot en met 8)

The Leftovers (Sz 1 tot en met 3)

The Newsroom (Sz 1 tot en met 3)

Sex & The City (Sz 1 tot en met 6)

Treme (Sz 1 tot en met 4)

Veep (Sz 1 tot en met 6)