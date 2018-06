Telenet gaat frontaal in tegen De Croo en verhoogt prijzen John Porter verlaagt prijzen niet, hij trekt ze op Frank Dereymaeker

14 juni 2018

05u00 1363 Consument "Onbegrijpelijk." Telenet-topman John Porter reageert verbolgen op het plan van Alexander De Croo (Open Vld) om een extra concurrent te introduceren op de mobiele markt. Zo hoopt de telecomminister de prijzen te verlagen. De Mechelse operator gaat lijnrecht in tegen dat voorstel en verhóógt de tarieven vanaf 23 juli.

Het idee van De Croo om volgend jaar, bij de veiling van de 4G- en 5G-licenties, een deel van het mobiele netwerk voor te behouden aan een nieuwe operator op de Belgische markt, kan bij de drie grote spelers - Telenet, Proximus en Orange - op geen begrip rekenen. De minister wil op die manier de concurrentie aanzwengelen.

"Een slécht voorstel", zegt Telenet-baas John Porter onomwonden. "De komst van een vierde speler zal nauwelijks effect hebben op de prijzen. Er zijn nu al meer dan drie bedrijven actief in België, en veel van de kleine operatoren hebben het moeilijk. Bovendien neemt de minister bij de bestaande spelers de middelen weg om te investeren in 5G."

Nog volgens Porter is een vierde grote speler "bijna nergens ter wereld economisch leefbaar, zelfs niet in de VS, een land met 330 miljoen klanten". "Als De Croo zijn plan doorvoert, zullen wij onze investeringen moeten terugschroeven. Dat is absoluut zeker. En dat zal ten koste gaan van de kwaliteit van onze diensten."

Uitgerekend gisteren kondigde Telenet aan dat het na anderhalf jaar z'n prijzen nog eens verhoogt. Zo moeten vanaf 23 juli klanten van Wigo 100 elke maand 3 euro meer ophoesten. Whop en Whoppa worden 1,70 euro per maand duurder, de mobiele abonnementen King en Kong 1 euro per maand, en Play Sports maximaal 1,55 euro per maand. Apart aangeboden internetproducten zullen hoogstens 1 euro per maand extra kosten.

Er is geen prijsaanpassing voor onder meer Basic internet, de entertainmentpakketten Play en Play More en de Play Sports Dagpas.

"Telenet bewijst met de prijsverhoging net het punt van de minister dat er in ons land een gebrek is aan voldoende prijsconcurrentie en dat de prijzen te hoog zijn", zegt de woordvoerder van minister De Croo in een reactie. "Zoals bij elke prijsverhoging raden we consumenten aan om op bestetarief.be te kijken naar een goedkoper alternatief en te veranderen."

"Cijfers van Eurostat geven aan dat indien de telecomprijzen in België de voorbije twee jaar de evolutie van Nederland hadden gevolgd, de prijzen zouden zijn gedaald en mensen elk jaar 226 euro zouden besparen", voegt de woordvoerder nog toe.