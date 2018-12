Telecomtarieven vergelijken loont: bespaar 660 euro per jaar

mvdb

21 december 2018

12u27

Bron: Belga 2 Consument Wie de prijzen van de verschillende telecomoperatoren met elkaar vergelijkt kan tot 55 euro per maand profijt doen. Op jaarbasis levert dit een niet onaardig bedrag van 660 euro op. Dat berekende de telecomwaakhond BIPT, die de tarieven van de verschillende telecommunicatiediensten naast elkaar legde.

Het BIPT vergeleek twintig gebruikspatronen die kunnen overeenstemmen met verschillende behoeften. Elke dienst werd zowel individueel als binnen een bundel vergeleken. Ongeacht zijn of haar gebruikspatroon kan een geïnformeerde consument gemiddeld ongeveer 320 euro per jaar besparen, concludeerden de onderzoekers. Wanneer er dienst per dienst wordt bekeken en er ook rekening wordt gehouden met de promoties kan de consument gemiddeld ongeveer 360 euro per jaar profijt doen voor postpaid mobiele telefonie, 270 euro voor prepaid mobiele telefonie en 135 euro voor vaste telefonie.



Voor bundels met internet, mobiele telefonie en tv kan dat bedrag nog hoger oplopen. “Zelfs zonder rekening te houden met het effect van promoties, kan het verschil tussen het goedkoopste en het duurste aanbod tot 660 euro per jaar bedragen. Voor de bundels waarin alle diensten vervat zitten, wijst de vergelijking uit dat de mogelijke besparingen oplopen tot gemiddeld 480 euro per jaar”, aldus het BIPT.

Voortdurend bijgewerkt

De telecomwaakhond wijst er tegelijk op dat de operatoren zich natuurlijk ook onderscheiden aan de hand van andere zaken zoals het aantal televisiezenders, televisie op verzoek of de toegang tot streamingplatforms. “Het is aan de consument om na te gaan of deze opties op zich de soms grote prijsverschillen rechtvaardigen”, luidt het.



Wie nu graag zelf een vergelijking maakt van de verschillende diensten kan dat via de officiële vergelijkingswebsite bestetarief.be. De website houdt rekening met alle aanbiedingen op de markt en wordt voortdurend bijgewerkt.