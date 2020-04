Telecomoperatoren verlengen commerciële voordelen tot en met 3 mei HAA

20 april 2020

13u42 2 Consument Verschillende telecomoperatoren verlengen tot en met 3 mei de commerciële voordelen die ze eerder in het leven riepen vanwege de coronacrisis.

De Belgische regering besliste vorige week om de maatregelen tegen de snelle verspreiding van Covid-19 te verlengen tot en met 3 mei. Niet-essentiële verplaatsingen blijven tot dan verboden, waardoor we met zijn allen nog zeker twee weken voornamelijk ‘in ons kot’ zullen verblijven.

“Proximus blijft graag solidair” en besliste daarom om ook de commerciële voordelen te verlengen. Dit betekent dat Proximus-klanten tot en met 3 mei onbeperkt gratis kunnen bellen, vanaf een vaste lijn of mobiel toestel, naar vaste lijnen. Ze kunnen daarnaast onbeperkt gebruikmaken van een vaste internetlijn thuis en een aantal films gratis bekijken. Ook bedrijfsklanten genieten van gunstmaatregelen.

De commerciële voordelen worden ook verlengd tot 3 mei voor klanten van Scarlet, met gratis bellen op alle vaste lijnen in België. De beperking van de internetsnelheid boven het maximaal toegestane volume, wordt opgeheven. Scarlet-klanten kunnen daarnaast wekelijks vijf films en twee jeugdfilms gratis opvragen in de ‘video on demand’-catalogus.

Zolang de overheid iedereen van thuis laat werken en de lessen niet doorgaan, rekent Telenet maar de helft van het verbruik aan. “Zo gaat je abonnement dubbel zo lang mee, zowel mobiel als vast”, klinkt het op de website van de telecomoperator. Ook Telenet biedt een aantal films en series gratis aan. Base verhoogt dan weer het datavolume voor al haar abonnees, tot het einde van de regeringsmaatregelen. Net als Telenet rekent het bedrijf maar de helft van het verbruik aan.

