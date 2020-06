Techspecialist test robotmaaiers: handige hebbedingen, maar installatie blijft vaak een gedoe

Wist je dat heel wat eigenaars van een robotmaaier hun toestel een naam geven? Dat kan natuurlijk te maken hebben met de taak die het ding van zijn eigenaar overneemt: een robotmaaier trimt niet alleen je gazon, hij onderhoudt het ook. Zodra hij zijn routine heeft gevonden, maait hij het gras tot op de gewenste hoogte zonder dat je het nog hebt zien groeien. En de grassprietjes die hij kortwiekt, worden zo dun versnipperd dat ze je gazon bemesten. Bovendien doet hij dat autonoom, met een programma dat optimaal ingesteld is om te werken wanneer je zelf niet in je tuin ligt. Dat is een opsteker bij tweeverdieners met een druk leven: acht op de tien eigenaars van een robotmaaier zeggen niet meer zonder het ding te kunnen. Hoe groter de tuin, hoe groter ook de kans dat de eigenaar ervan een robotmaaier heeft.

Die verrekte draad!

Tot daar het goede nieuws. We testten voor dit artikel twee maairobots, de RS615u van Robomow — een zusterbedrijf van het onder tuiniers bekende merk Wolf-Garten — en de Indego S+ 400 van het Duitse Bosch. Niet om ze keihard tegen elkaar uit te spelen — er zijn even degelijke apparaten van merken als Husqvarna, Wolf-Garten en Gardena —, wel om te onderzoeken hoe matuur de technologie ondertussen is.

Beide toestellen doen, terwijl ze hun laatste dagen draaien tot ze terug moeten naar hun fabrikant, prima hun werk op de twee gazons waarop we ze hebben losgelaten, maar het heeft wel wat voeten in de aarde gehad voordat ze in gang waren. Dat kwam ten eerste door die verrekte perimeterdraad, die nu nog een absolute vereiste is om je robotmaaier te laten werken. Het gaat om een dunne elektrische draad die door het basisstation van de robotmaaier op laagspanning wordt gezet en die eerst rond het gazon én rond alle mogelijke vaste obstakels moet worden aangelegd, zoals bomen en bloemenperken.

De installatie van die begrenzingsdraad aan een professional overlaten bespaart je aanzienlijk wat tijd en gevloek

Het is een tijdrovend werk, dat bovendien met de nodige omzichtigheid moet worden aangepakt: bij onze eerste test, met de Indego S+ 400 van Bosch, hebben we de draad twee keer opnieuw moeten aanleggen, omdat het ding zich bij het aftasten ervan geregeld vastreed tegen de obstakels. Er moet een precieze ruimte worden gelaten tussen de draad en het object. Die derde installatie hebben we dan maar door een professionele tuinman laten doen, die met een machine de draad op een paar centimeter in de grond freest. Probleem opgelost, en nu tastte het toestel probleemloos de draad af, waarna hij begon te maaien.

We raden iedereen die de aanschaf van een robotmaaier overweegt aan om hetzelfde te doen: de installatie van die begrenzingsdraad aan een professional overlaten bespaart je aanzienlijk wat tijd en gevloek. Er zijn ook bijna geen robotmaaiers op de markt die zich zonder die draad van hun taak kunnen kwijten: alleen de L60 Elite van het Italiaanse merk Ambrogio werkt volledig op grassensoren, maar kan een maaioppervlak van maximum 200 vierkante meter aan en heeft daar niettemin een flinke winkelprijs voor.

Regensensor

Na die relatief pijnlijke installatie, die bij geen van beide toestellen volledig foolproof is, komt echter al snel de ommeslag: zodra ze in gang zijn, werken beide robotmaaiers autonoom hun programma af en kun je ze gerust alleen laten.

Robotmaaiertechnologie is nog niet matuur en de fabrikanten zijn nog allemaal aan het zoeken naar de juiste formule. Dat verklaart ook ten dele waarom de prijs van de toestellen relatief hoog blijft

Er kwamen tijdens onze test wel een paar aanzienlijke verschillen tussen de twee toestellen naar boven. De Robomow beschikte bijvoorbeeld over een handige regensensor, die er bij nat weer voor zorgt dat hij in zijn basisstation blijft en de maaibeurt uitstelt. Het kleinere en goedkopere Bosch-toestel heeft dat niet, maar heeft wel een beter en slimmer beeld van je gazon in zijn geheugen, en maait het op basis daarvan af in nette baantjes. De RS615u werkt goeddeels willekeurig, waardoor je gazon tijdens de allereerste dagen lijkt alsof aliens er een kunstwerk van cirkels in hebben aangelegd.

Die verschillen geven aan dat robotmaaiertechnologie nog niet matuur is en dat de fabrikanten nog allemaal aan het zoeken zijn naar de juiste formule. Dat verklaart ook ten dele waarom de prijs van de toestellen relatief hoog blijft: in prijsvergelijkingsmodules van Tweakers.net en Coolblue.be beginnen ze bij 400 euro, maar daar maai je slechts een klein tuintje mee. Toestellen met de capaciteit om een middelgrote tot grote tuin af te dekken én over een beetje slimme functies beschikken, hebben een winkelprijs die rond de 1.000 euro hangt.

Laat je in ieder geval goed adviseren, want niet iedere robotmaaier is geschikt voor iedere tuin. De oppervlakte speelt daarbij een rol — een grotere tuin vergt ook een toestel met meer maaicapaciteit, zodat het niet te vaak terug naar zijn basisstation moet —, maar ook het hellingspercentage van je gazon: dat bepaalt hoe krachtig de motor moet zijn.

Essentiële app

Beide geteste toestellen kunnen worden bediend met een app op de smartphone, een functie die momenteel ook weer alleen op die duurdere modellen zit, maar die stilaan een standaard begint te worden. Zo’n app doet op zich niets spectaculairs: hij helpt je vooral om het maaiprogramma in te stellen, iets wat je in essentie ook met het bedieningspaneeltje van het toestel zelf kunt. Maar de aard van het toestel maakt die app tegelijkertijd zo essentieel: hij zorgt ervoor dat je niet over je robotmaaier gehurkt hoeft te zitten om hem in te stellen.

Bosch Indego S+ 400

Tot 400 m2 maaioppervlakte

Kostprijs: 1.100 euro

Robomow RS615u

Tot 1.600 m2 maaioppervlakte (3.000 m2 zonder obstakels)

Kostprijs: 1.600 euro

