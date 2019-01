Technische problemen van de baan bij BNP Paribas Fortis HR TTR

08 januari 2019

15u30

Bron: Belga 2 Consument BNP Paribas Fortis had vandaag een hele tijd problemen met de website, app en geldautomaten, nadat er iets was misgelopen tijdens een technische interventie. “Intussen zijn de systemen herstart en zouden alle problemen van de baan moeten zijn”, zegt woordvoerster Hilde Junius.

De panne was rond 11.30 uur ontstaan. De website voor internetbankieren was niet bereikbaar en ook de app liet het afweten. Klanten deden via sociale media hun beklag. Het probleem was snel gevonden, maar het duurde even voor de bank al haar systemen een voor een had heropgestart.

@BNPPFBelgie Reeds de volledige ochtend, op Chrome/Firefox en IE. pic.twitter.com/hBkzs7TRAo Jani Van Landschoot(@ JaniVL) link

@BNPPFBelgie app down? Jamin Goossens(@ GoossensJamin) link

Bekijk ook: