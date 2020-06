Te veel apparaten continu op stand-by: met deze ingrepen bespaar je honderden euro's op je energiefactuur

Lichtpuntje in donkere economische tijden: de energieprijzen zijn onder andere door de coronacrisis en het zonnige weer behoorlijk gezakt . Om nog meer te besparen kan je trouwens ook zelf aan de slag. Een relatief eenvoudige ingreep is je oplader(s) niet in het stopcontact laten zitten, maar ook op koken, wassen en verwarmen kan je honderden euro’s per jaar besparen.

Stekkerdozen met aan-uitschakelaar

Een oplader die continu aangesloten blijft, valt te vergelijken met een druppende kraan. Op een dag of maand maakt dit misschien weinig verschil, op jaarbasis is dit wel degelijk een extra last op je energiefactuur. Door alle opladers uit het stopcontact te trekken na gebruik, kan een gezin gemiddeld 75 euro op jaarbasis besparen.

Moderne huishoudapparaten worden bijna allemaal met elektronische bediening geleverd. Daarom staan veel apparaten continu op stand-by, in plaats van helemaal uitgeschakeld. Tot 10 procent van het elektriciteitsverbruik is sluipverbruik: denk aan lampjes die blijven branden of de tijdsaanduiding op je microgolf of oven. De grootste verbruikers zijn decoders, opladers, tv’s en modems.

Een tv-decoder verbruikt ongeveer 20 watt per uur, en nog steeds 12 à 14 watt in stand-by. Als je elke dag 4 uur tv kijkt en de decoder 20 uur in stand-by laat staan, betekent dat elke dag ongeveer 0,34 kWh. Na 365 dagen loopt dat op tot 125 kWh of 25 euro per jaar. Zet deze apparaten zoveel mogelijk helemaal uit met een aan/uit-knop of via een stekkerdoos.

Thermostaat op maximaal 20°C

Maar daar stopt het niet. In de herfst en winter is een woning verwarmen goed voor 60 procent van de energiekost. Ook daar kan je redelijk eenvoudig op besparen, zonder het meteen koud te hebben. Zet een uur voordat je naar bed gaat de verwarming al op de nachtstand. Verwarm je huis overdag niet meer dan 20 graden en doe ‘s avonds gordijnen en rolluiken dicht. Per jaar kan je als gezin dan ruim 200 euro besparen.

Inductieplaten verbruiken 40 procent minder energie dan een klassieke elektrische kookplaat

Elektrische kookplaten blijven nog een tijdje nawarmen. Schakel ze uit even voor het einde van de bereidingstijd, en maak gebruik van de restwarmte. De energiezuinigste elektrische kookplaat werkt op inductie. Inductieplaten verbruiken 40 procent minder energie dan een klassieke elektrische kookplaat.

Laat ook de afzuigkap niet langer aanstaan dan nodig is en zet ze niet altijd op maximale capaciteit. De afzuigkap voert niet alleen kooklucht, maar ook warmte weg. Reinig of vervang regelmatig de filters. Vet laat minder lucht door en vermindert het rendement van de afzuigkap.

Wastemperatuur telt

De droogkast is energie-opslorpend. Per jaar verbruikt een droogkast gemiddeld 500 kWh per jaar, oftewel 125 euro (gebaseerd op 100 droogbeurten). Een droogkast met het label A+++ verbruikt 200 kWh, wat gelijk staat aan 50 euro per jaar. Een zuinig toestel kopen kan je dus al 75 euro uitsparen.

Centrifugeer op de hoogste stand als je de was daarna in de droger doet. Gebruik ook zo vaak mogelijk het programma voor katoenwas. Dit is zuiniger op het gebied van water en elektriciteit dan een fijnwasprogramma.

Nieuwe wasmachines hebben meestal een ecostand, waarmee je ook flink kan besparen. Het verbruik van een wasmachine is afhankelijk van het type en de gekozen temperatuur. Een wasmachine met het zuinigste energielabel, A+++, verbruikt gemiddeld 180 kWh en 10.500 liter water per jaar. Dat komt neer op 45 euro aan elektriciteitskosten voor 200 wasbeurten per jaar, uitgevoerd op de ecostand op 40 en 60 graden.

Per wasbeurt is zo’n 40 tot 50 liter water nodig. Dat klinkt veel, maar toch heeft dat niet de grootste impact. Dat ligt bij het op temperatuur brengen van het water. Hoe hoger de temperatuur, hoe groter het energieverbruik.

Je kan een hoop besparen door kouder te wassen. Het verschil tussen 40 en 60 graden scheelt ongeveer een derde aan energie. Kies je voor 30 graden, bespaar je nog eens 40 procent. Concreet: een wasbeurt op 90 graden kost ongeveer 40 cent, een op 30 graden 8 cent . Reken dit uit op jaarbasis en je hebt al aardig bespaard.

Energielabels lezen

Door Europese regelgeving mogen wasmachines met het energielabel B niet meer op de markt worden gebracht. Je vindt ze wel nog in sommige budgetwinkels. Het zuinigste label is A+++. Een wasmachine met dit label verbruikt gemiddeld 20 procent minder energie dan een met label A+.

Tegenwoordig zijn er ook sublabels, van A+++ -10 procent tot en met A+++ -65 procent. Ten opzichte van de A+++-machines besparen deze machines nog eens 10 tot 65 procent energie. Al zijn dit geen officiële labels, en kan het dus best zo zijn dat een machine zonder die getallen even zuinig is. Kijk daarom altijd naar het jaarlijkse energiegebruik in kWh. Dat moet standaard op de labels staan.



