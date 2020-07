Te duur energiecontract? Zo laat u zich niet vangen Kurt Deman

14 juli 2020

10u30

Onderzoek van de Economische Inspectie wees uit dat er op het vlak van prijstransparantie op de energiemarkt nog ruimte is voor verbetering. Veel consumenten betalen vandaag honderden euro's te veel voor hun gas- en elektriciteitsfactuur, onder meer vanwege de stilzwijgende verlenging van oudere en dure, slapende energiecontracten. Voor prijsvergelijker Mijnenergie.be is de oplossing duidelijk: zelf actie ondernemen.

De CREG (Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas) wees in de herfst al op de grote prijsverschillen tussen de goedkoopste en de meest dure energiecontracten op de markt. De energieregulator becijferde dat 360.000 Belgische gezinnen jaarlijks 600 euro te veel betalen voor hun energie (*). De studie van de CREG leidde tot een onderzoek van de Economische Inspectie, in opdracht van federaal minister van Economie en Consumentenzaken Nathalie Muylle (CD&V). De minister deelde onlangs haar bevindingen met Radio 1.

Een opvallende conclusie is het gebrek aan prijstransparantie op de markt. Energieleveranciers moeten bijvoorbeeld op hun website doorverwijzen naar de vergelijkingstool van de regulator, maar houden zich daar niet altijd aan. De CREG laakte eerder al de grote prijsverschillen tussen de vandaag aangeboden energiecontracten en de zogenaamde slapende energiecontracten. Hoewel energieleveranciers die oude tariefformules niet meer actief aanbieden, zitten heel wat consumenten er wel nog mee opgescheept. Ze betalen in veel gevallen een factuur die de huidige marktprijzen overtreft.

Tip: Bereken hier hoeveel u mogelijk bespaart op uw energiefactuur door van energieleverancier te wisselen.

Kloof tussen goedkope en dure energiecontracten

Om zekerheid te verwerven over het goedkoopste tarief, neemt u dus best zelf het heft in handen. Dat kan zowel via vergelijkingstools van de energieregulatoren als via commerciële vergelijkingssites. Ze berekenen de tarieven van de verschillende energieleveranciers op basis van uw woonplaats en jaarlijkse verbruik. Na enkele muisklikken lijsten ze de verschillende energiecontracten op, van goedkoop naar duur.

Commerciële vergelijkingssites bieden als extra voordeel de genereuze welkomstkortingen waar leveranciers mee uitpakken. Het effect is niet gering: uit een snelle steekproef (verricht op 3 juli 2020) blijkt dat tussen de goedkoopste en duurste aanbieder van elektriciteit bij een gemiddeld verbruik en een vast energiecontract een kloof van meer dan tweehonderd euro gaapt. Voor aardgas gaat het zelfs om meer dan vierhonderd euro!

Kosteloos overstappen

Beschikt u over een ‘slapend’ energiecontract van lange duur, dan hoeft dat uw besparingsvoornemens niet af te remmen. Wie van energieleverancier wil veranderen, moet enkel een nieuw energiecontract afsluiten. Uw toekomstige leveranciers regelt alles met uw vorige leverancier en met de netbeheerder. Na een overstapperiode van één maand start uw nieuw energiecontract automatisch. Een overstap gebeurt bovendien kosteloos.

Toch nog een klein aandachtspuntje: sommige leveranciers rekenen de jaarlijkse vergoeding voor administratieve en andere kosten meteen voor een heel jaar aan. Stapt u al enkele maanden na het afsluiten van uw vorig energiecontract over op een andere energieleverancier, dan zult u die kosten dus niet recupereren.

Kat niet uit de boom kijken

Minister Muylle beloofde zelf tot actie over te gaan met het oog op een grotere prijstransparantie. Om nu al te besparen hoeft u die verdere stappen niet af te wachten. Betaal niet langer voor een te duur energiecontract, en stap over naar een energieleverancier die beter bij u past.



Bron: mijnenergie.be.

(*) CREG, 360.000 Belgische gezinnen betalen jaarlijks 600 euro te veel voor hun energie, 24 oktober 2018