Tax-on-web en andere overheidsplatformen niet of slecht toegangelijk Redactie

06 mei 2020

12u07

Bron: Belga 12 Consument Het identificatieplatform van de federale overheid kampt momenteel met problemen. Hierdoor zijn Tax-on-web en andere online platformen, bijvoorbeeld mypension.be, niet of slecht toegankelijk, bevestigt de federale overheidsdienst Financiën.

“Door een probleem met het federale identificatiesysteem zijn de e-services momenteel niet toegankelijk”, zegt de FOD Financiën. “Er is vertraging of het lukt helemaal niet om je te identificeren. Maar eens je in Tax-on-web geraakt, zijn er geen problemen en loopt alles gesmeerd”, aldus woordvoerder Francis Adyns.

Het probleem komt ongelegen, omdat dinsdagnamiddag Tax-on-web online ging voor aangiftejaar 2020.

Alle overheidsdiensten ondervinden het probleem. Het identificatiesysteem valt onder de FOD Beleid en Ondersteuning (BOSA).

Die bevestigt de problemen. “Het klopt dat onder meer door de vele online activiteit als gevolg van corona, samen met de massale lancering van de vooringevulde vereenvoudigde aangiftes bij de FOD Financiën, het authenticatieplatform van de overheid op dit moment overbelast is”, laat woordvoerster Laurence Mortier weten. “Hierdoor geraken ook andere overheidstoepassingen in de problemen en ondervinden ook sommige federale websites en netwerken problemen. Dit succes van het digitaal werken heeft dus ook een keerzijde.”

De FOD BOSA volgt de situatie op en doet er alles aan om de situatie te verbeteren en zo snel mogelijk te normaliseren, klinkt het nog. Zo is de capaciteit van het platform “al aanzienlijk verhoogd”.