Tanken wordt fors goedkoper: vanaf morgen betaal je 5 euro minder voor een volle tank benzine of diesel TT

10 maart 2020

10u41

Bron: Belga 162 Consument Diesel en benzine tanken wordt morgen fors goedkoper. Dat meldt de federale overheidsdienst Economie. De maximumprijs van een liter benzine 95 (E10) zakt 11,4 cent per liter tot 1,3 euro per liter. Voor diesel (B7) gaat er 9,4 cent af, tot een maximumprijs van 1,345 euro per liter. De grote prijsdalingen zijn “vrij uniek”, luidt het bij de Belgische Petroleum Federatie.

De maximumprijs van benzine 98 (E5) zakt 12,5 cent per liter tot 1,3740 euro per liter. Voor een tank van 50 liter bespaar je vanaf morgen zo maximaal 6,25 euro. Bij benzine 95 is dat 5,7 euro, bij diesel 4,7 euro.

Ook huisbrandolie (gasolie verwarming) wordt goedkoper. Vanaf een bestelling van 2.000 liter daalt de maximumprijs nog eens 5,15 cent tot 0,4550 euro per liter, een historisch lage prijs. Gisteren zakte de prijs ook al stevig.



Aanleiding voor de daling is het goedkoper worden van olieproducten of biocomponenten op de internationale markten. De olieprijzen crashten gisteren en zakten met ongeveer een vijfde.

Lees ook:

Crashende olieprijs heeft ook gevolgen aan de pomp: tank stookolie 400 euro goedkoper dan twee maanden geleden

Consument profiteert van olierel: “Deze prijsdaling is ongezien” (+)

Financieel expert Paul D’Hoore: “Vrees voor recessie is terecht”