Tank geen diesel meer, maar B7 SPS

03 oktober 2018

11u07

Bron: Belga 0 Consument Niet schrikken wanneer u vanaf 12 oktober geen diesel of benzine meer vindt in het tankstation. Die dag wijzigen immers de etiketten voor benzine en diesel. Diesel wordt B7, benzine 98 wordt E5.

De brandstofetiketten veranderen in heel de Europese Unie. "Er is geoordeeld dat consumenten er voordeel zullen uit halen indien ze overal in Europa dezelfde etiketten zullen zien. Nu is er teveel verwarring", legt Chantal De Pauw uit, woordvoerster van de federale overheidsdienst Economie.

De gele en groene labels verdwijnen. In de plaats komen witte etiketten met zwarte belettering. Voor benzines worden de etiketten rond, voor diesel vierkant en LPG wordt een ruit. De benaming wijzigt grondig: benzine 98 wordt E5, benzine 95 wordt E10 en diesel wordt B7. LPG blijft LPG.

Of de nieuwe benaming niet voor verwarring zal zorgen bij de mensen? "Het zal wellicht even aanpassen zijn. Maar er komt een overgangsperiode waarop beide benamingen zullen worden gebruikt. Er komt ook een online informatiecampagne."

De nieuwe etiketten zullen worden gebruikt op nieuwe voertuigen (aan de tankdop en in de gebruiksaanwijzing), in de tankstations (op de pomp en het brandstofpistool) en bij de autodealers.