Tampontaks wordt vandaag afgeschaft: "Geen luxeproduct"

Bron: Het Nieuwsblad 1 thinkstock Elf jaar geleden klaagde Maya Detiège (SP.A) de onrechtvaardigheid aan bij toenmalig minister van Financiën Didier Reynders. Consument Vandaag schaft de ministerraad het btw-tarief van 21 procent voor tampons en maandverbanden af. Vanaf volgend jaar zullen vrouwen nog maar 6 procent btw moeten betalen. "Het zijn nu eenmaal basisproducten, geen luxeproducten", stelt minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) in Het Nieuwsblad. Elf jaar geleden beloofde toenmalige financiënminister Didier Reynders (MR) al die onrechtvaardigheid uit de wereld te zullen helpen.

"Het is onlogisch dat producten voor vrouwelijke hygiëne nog onderworpen zijn aan het btw-tarief van 21 procent", stelde Reynders toen nadat SP.A-Kamerlid Maya Detiège het probleem had aangekaart in het Parlement. Toen al was België een van de weinige EU-landen waar nog zoveel btw moest worden betaald op tampons en maandverbanden. In landen als Canada en Ierland betalen vrouwen helemaal geen taks op deze producten. Frankrijk besliste twee jaar geleden om de btw te verlagen van 20 naar 5,5 procent.

Minder btw op porno

In ons land tikte ook Test-Aankoop minister Van Overtveldt op de vingers. "We zijn nu heel tevreden. Dat je zelfs voor pornoboekjes minder btw betaalde, was helemaal van de pot gerukt. Dit zijn dingen die je gewoon nodig hebt. Voor brillen en lenzen mag voor ons gerust hetzelfde gebeuren", zegt woordvoerder Simon November.

Tot 3.000 euro profijt

De maatregel kost de schatkist 13,4 miljoen euro en zal voor vrouwen voelbaar zijn in de portemonnee. Sommigen hebben het over 2.000 à 3.000 euro winst over die hele periode.