Takeway.com en Just Eat bundelen de krachten Johan Van Geyte

30 juli 2019

00u00 0 Consument Maaltijdbezorgers Takeaway.com en Just Eat slaan de handen in elkaar. Samen vormen ze een bedrijf dat instaat voor 360 miljoen bestellingen per jaar, goed voor een omzet van 7,3 miljard euro.

Steeds meer mensen bestellen hun maaltijd online bij een restaurant of fastfoodzaak naar keuze, en laten die vervolgens ook aan huis leveren. Dat gebeurt door gespecialiseerde maaltijdbestellers. Zij krijgen een vergoeding voor de maaltijden die via hun internetplatform worden besteld en afgeleverd. De markt van de bezorgbedrijven wordt gedomineerd door Deliveroo (dat de steun geniet van Amazon.com), Uber Eats, Takeaway.com en Just Eat. Die laatste twee gaan nu samen verder, om sterker te staan tegenover hun concurrenten. Een sterke marktpositie en voldoende schaalgrootte is een voorwaarde om te kunnen overleven in een competitieve sector.

Kostprijs: 5,6 miljard euro

Bovendien zijn de twee fusiepartners complementair. Takeaway.com, dat zijn hoofdzetel in Amsterdam heeft, staat vooral sterk in de Benelux, Duitsland en Polen. Just Eat heeft dan weer een goede positie in Groot-Brittannië, Denemarken, Noorwegen, Frankijk, Spanje en Italië.

De aandeelhouders van Just Eat krijgen voor elk aandeel dat ze inleveren 0,09744 aandelen van Takeaway.com. Na afloop van de omruiloperatie controleren de aandeelhouders van Just Eat 52,2% van de aandelen in de combinatie, de aandeelhouders van Takeaway.com de overige 47,8%. Voor Takeaway.com is het trouwens een nieuwe stap in zijn expansieverhaal. Eind vorig jaar nam de Nederlandse groep ook al zijn Duitse branchegenoot Delivery Hero - met uithangborden als Lieferheld, Pizza.de en Foodora - over voor 980 miljoen euro. De nieuwe deal weegt niettemin zwaarder. De overname van Just Eat wordt op 5,6 miljard euro gewaardeerd.

Nog niet helemaal rond

De bedoeling is dat de nieuwe combinatie zijn hoofdzetel in Amsterdam behoudt. De beursnotering van de tandem wordt dan weer in Londen genomen. Bovendien gaan ook een aantal belangrijke hoofdkantoorfuncties naar de Britse hoofdstad.

De huidige topman van Takeaway.com, Jitse Groen, neemt de dagelijkse leiding van het fusiebedrijf op zich. Mike Evans, de topman van Just Eat, wordt voorzitter van de raad van bestuur. Daarnaast mag Just Eat ook de financieel directeur leveren. Voor de Belgische tak van Takeaway.com is de cirkel met deze nieuwe operatie rond. De Nederlandse groep is sinds 2016 in ons land actief. Het nam toen Pizza.be over van toenmalig concurrent Just Eat. Op de beurs van Amsterdam zakte het aandeel van Takeaway.com gisteren, na een sterke start van de handel, tegen de slotbel 0,48% weg tot 83,15 euro. In Londen veerde Just Eat 22,72% op tot 780 pence. De ruilverhouding voor de omzetting van de aandelen van Just Eat in titels van Takeaway.com lag ook 15% boven de slotkoers van vrijdag. De nieuwe combinatie krijgt de naam Just Eat Takeaway.com. Volledig rond is de operatie overigens nog niet. Ze moet nog worden bevestigd voor 24 augustus.