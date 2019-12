Takeaway.com wil met nieuwe dienst bedrijfsrestaurants vervangen HLA

02 december 2019

16u09 0 Consument Takeaway.com, één van de grootste bestelplatformen voor maaltijden in ons land, richt zich met nieuwe dienst ‘Takeaway Pay’ op bedrijven. Op termijn wil de Nederlandse website met dit platform de bedrijfsrestaurants vervangen.

De Nederlander Jitse Groen (41) kwam in 1999 op het idee om een website op te starten die het mogelijk moest maken om online eten te bestellen. In 2000 kwam zijn zelfgebouwde website thuisbezorgd.nl online. Hoewel de website een trage start kende in de begindagen van het internet, is takeaway.com vandaag in Europa één van de marktleiders op het gebied van maaltijdbezorging.

Internationale overnames

In 2008 nam het Nederlandse bedrijf het Belgische bestelplatform pizza.be over. Na de naamsverandering van thuisbezorgd.nl naar takeaway.com volgden nog heel wat andere internationale overnames. Vandaag is het bedrijf actief in tien Europese landen.

Weg met het bedrijfsrestaurant?

Met Takeaway Pay waagt het bedrijf zich nu ook in de bedrijfskeuken. Bedrijven die zich aansluiten bij het platform zullen hun medewerkers verschillende pakketten kunnen aanbieden, waardoor zij bijvoorbeeld dagelijks een lunch of diner kunnen bestellen op kosten van de werkgever.



De nieuwe service is vandaag al beschikbaar in alle landen waar de website actief is, meldt Joris Wilton, persverantwoordelijke bij Takeaway.com. “We kregen meteen al veel reacties van geïnteresseerden. Bedrijven die te klein zijn om een bedrijfsrestaurant in te richten reageren enthousiast, maar ook grotere bedrijven die vandaag werken met een eigen restaurant overwegen een samenwerking.”