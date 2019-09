Tabaksproducent trekt naar Raad van State tegen neutraal pakje Vanaf 1 januari zijn alle sigarettenpakjes groen-bruin, tenzij Raad van State dat verhindert DOUGLAS DE CONINCK

02 september 2019

09u19

Bron: De Morgen 1 Consument Sigarettenproducent British American Tobacco (BAT) trekt naar de Raad van State tegen het neutrale pakje. Vanaf 1 januari 2020 zien alle pakjes er identiek uit, maar volgens BAT zal de maatregel weinig effect hebben. “Als ze dat echt denken, waarom verzetten ze zich dan?”, reageert de Stichting tegen Kanker.

Geen logo meer, de merknaam nog slechts in kleine lettertjes onder een close-up van een verrot gebit of een impotente man, eenzaam in z’n bed. Australië was in 2012 het eerste land dat het neutrale pakje invoerde. Het zag het aantal rokers versneld terugvallen van 18 procent in 2010 naar 12,2 procent in 2017. Nadat Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk in 2017 het voorbeeld volgden, deden ook Hongarije, Ierland en Slovenië dat.

Net voor de verkiezingen verscheen in het Staatsblad het Koninklijk Besluit waarmee minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld) het neutrale pakje ook in ons land invoert. Er is gekozen voor bruin-groen. Het neutrale pakje komt er op 1 januari, winkeliers mogen daarna alleen nog oude voorraden verkopen.

“Inconsequent”

Op de valreep trekt British American Tobacco (BAT) nu alsnog naar de Raad van State om het koninklijk besluit aan te vechten.

“De invoering van het neutrale pakje heeft geen invloed op de volksgezondheid”, zegt woordvoerder Filip Buntinx van BAT in L’Echo. “Het gaat om een symbolische maatregel. In landen waar het neutrale pakje werd ingevoerd, stelt men vast dat de tabaksconsumptie niet daardoor vermindert, maar door prijs- en accijnsverhogingen. Handelaars zullen er langer over doen om het juiste pakje te vinden en het zal leiden tot fouten in het stockbeheer.”

Bij de Stichting tegen Kanker reageert Suzanne Gabriëls verbaasd. “Ik vind het erg inconsequent. Als ze echt denken dat de maatregel geen enkel effect zal hebben op het roken, waarom verzetten ze zich er dan tegen? Je zou dan eerder verwachten dat ze zeggen: doe maar. Nu klopt het ergens wel dat de maatregel weinig zal veranderen voor verstokte rokers, die nu eenmaal toch al verslaafd zijn. Minister De Block voerde de maatregel juist in om te verhinderen dat jongeren beginnen te roken. Het volle effect van de neutrale pakjes zal daardoor pas op langere termijn duidelijk worden. Ze denormaliseren tabak verder en ontdoen het roken van alle glamour. De volgende generaties zullen niet meer te maken krijgen met marketing.”

1 miljoen gedaald in Frankrijk

In Frankrijk deed het neutrale pakje, gecombineerd met een forse prijsstijging, het aantal rokers twee jaar geleden dalen met 1 miljoen. In het Verenigd Koninkrijk bleef het aantal rokers stabiel op 14,7 procent van de bevolking, ouder dan 18. Gabriëls erkent dat een prijsverhoging op kortere termijn een ingrijpender effect heeft. “Men zou ook, net als Frankrijk, beide maatregelen kunnen doen samenvallen.”