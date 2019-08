Taartjes uit Delhaize teruggeroepen wegens foute vervaldatum Redactie

08 augustus 2019

13u35

Bron: Belga 1

Het bedrijf BGF Co, producent van frambozentaartjes, appeltaartjes en crumble pruimentaart die in de Delhaizewinkels verkocht worden, vraagt de betrokken producten niet te consumeren na 11 augustus. "De vervaldatum op de verpakking (11/11/2019) is namelijk verkeerd, de correcte vervaldatum is respectievelijk: 11/08/2019.” Het gaat meer bepaald om het merk Tartes & Quiches met vervaldatum 11/11/2019 en lotnummer PR050819.