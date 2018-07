Supermarkten mogen binnenkort medische hulpmiddelen verkopen TT

17 juli 2018

06u14

Bron: Belga 0 Consument Binnenkort mogen ook supermarkten en andere winkels medische hulpmiddelen, zoals steriele pleisters en zelftests verkopen. Federaal minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld) werkt daarvoor aan een koninklijk besluit, zo schrijven de kranten van Mediahuis.

De verkoop van geneesmiddelen blijft in België een exclusief recht van apothekers, maar voor medische hulpmiddelen komt daar verandering in. Het verbieden van de verkoop van onder meer steriele pleisters, protheses, neusdruppels en zelftests in supermarkten en andere winkels is volgens de Europese Unie namelijk in strijd met het vrij verkeer van goederen.

De Orde der Apothekers heeft over de beslissing nog geen officieel standpunt ingenomen, maar voorzitter Gert ­Laekeman spreekt zich in eigen naam kritisch uit. "Europa baseert zich met het vrij verkeer van goederen op een economische maatregel. Maar apothekers hebben een eed gezworen waarin ze het medische belang van de ­patiënt vooropstellen", zegt hij in Gazet van Antwerpen. "Wie medische hulpmiddelen verkoopt, moet dat met een zorgreflex doen. Hopelijk worden er in het KB voldoende veiligheidsmarges ingebouwd."