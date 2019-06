Supermarkt zet je boodschappen in je koelkast terwijl je niet thuis bent LB

De Amerikaanse supermarktketen Walmart maakt zich sterk dat het klanten kan overtuigen een wildvreemde in hun woning toe te laten om er hun boodschappen in de koelkast te laten zetten die ze online hebben besteld.

Nadat een proefproject in New Jersey positief werd geëvalueerd, rolt Walmart de nieuwe dienst uit naar meer dan een miljoen potentiële klanten in Kansas City, Pittsburgh en Vero Beach, Florida.

De service werkt als volgt: de klant koopt online kruidenierswaren en kiest een leveringsdag. Een medewerker van Walmart draagt een camera wanneer die het huis van de klant betreedt, zodat de klant hem kan volgen op zijn smartphone. De klant zal wel een speciaal deurslot moeten installeren. In een later stadium zal de klant ook de ongewenste goederen op de keukentafel kunnen achterlaten, die de bezorger dan meeneemt.

De grootste hindernis die Walmart moet nemen, is dat niemand graag wildvreemden in zijn huis wil. Maar volgens het bedrijf laten klanten hun scepsis snel varen van zodra ze één keer van de leveringsdienst gebruik hebben gemaakt. Dat Walmart online een biografie zet van hun bezorgers, met drie ‘grappige feitjes’ uit hun leven, heeft daarbij naar verluidt aardig geholpen. Medewerkers moeten minstens een jaar bij Walmart in dienst zijn om in aanmerking te komen voor de job van bezorger.