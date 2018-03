Supermarkt zegt sorry tegen paters Westvleteren voor stunt met abdijbier Will Gerritsen

09 maart 2018

17u27

Bron: De Limburger 24 Consument De Nederlandse supermarktketen Jan Linders heeft zijn spijt uitgesproken over de stuntverkoop van het exclusieve trappistenbier van de paters van de Sint-Sixtusabdij in Westvleteren.

De paters zeggen nooit toestemming te hebben gegeven voor de verkoop van hun bier door de supermarkt. Hun trappist staat te boek als het ‘beste bier ter wereld’. De supermarkt verkocht gisteren in alle zestig winkels vijf kratjes met elk 24 flesjes van de abdij. De klant mocht maximaal twee flesjes à 9,95 euro kopen. Nog voor de winkel open was, stonden er al bierliefhebbers voor de deur om hun favoriete drank te bemachtigen.

Zonder winstoogmerk

De paters reageerden boos op de stunt, die volgens hun woordvoerder "haaks staat op alles waar wij voorstaan". Ze brouwen het bier zonder winstoogmerk en verkopen het bij de abdij aan particulieren die hun aankoop moeten reserveren. Ook mag hun trappist niet in de handel worden gebracht.

Een krat met 24 flesjes kost normaal gezien tussen de 35 en 45 euro. Dat is 2,50 euro voor een flesje, inclusief 0,62 euro leeggoed van het krat en de fles. De broeders noemen de “woekerprijs” die de Nederlandse supermarkt vraagt dan ook “exorbitant”.

De komende tijd zullen we het gesprek met de paters aangaan Gineke Wilms

Na alle commotie die hierover is ontstaan, in de sociale media tot ‘biergate’ gedoopt, is er vanochtend een gesprek geweest met de woordvoerder van de paters. "Het was een prima gesprek", zegt woordvoerster Gineke Wilms van Jan Linders. "De komende tijd zullen we het gesprek met de abdijgemeenschap, de paters zelf, aangaan."

Onderschat

Vrijdagmiddag heeft de supermarkt een verklaring gepubliceerd met een excuus: "In de media is veel gezegd en geschreven over deze actie. Het sentiment dat hierbij is ontstaan, hebben we wellicht onderschat. In het bijzonder zijn we geraakt door de teleurstelling die de abdijgemeenschap van Westvleteren heeft uitgesproken. Gezien onze goede intenties betreuren we dit dan ook ten zeerste."

Supermarkketen Jan Linders benadrukt "dat de verkoop –in samenwerking met inkooppartners- vanuit goede intenties, vanuit respect voor alle trappistenbieren en zonder winstbejag is georganiseerd."

De geldwolven bij Jan Linders op hun vingers getikt.

€ 9.95 per flesje en dan zeggen dat ze het speciaal als geste naar de klant doen.#janlinders #westvleteren pic.twitter.com/T1qN38ZBpC John 🤔(@ JohnKosters1) link

Je mag dan nog zo commercieel zijn... van sommige zaken moet je afblijven. Zoals het abdijbier in Westvleteren.

De schaarste en de moeite die je ervoor moet doen maakt dit bier mede zo gewild! Dikke fail Jan Linders pic.twitter.com/g8cLIEMJCY Linda Buitenweg(@ lindabuitenweg) link