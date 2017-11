Supermarkt verkoopt binnenkort melk waarvan je de prijs zélf kan bepalen Robbe van Lier

12u07

Bron: Belga 0 ThinkStock Consument Een nieuw online-platform biedt consumenten de mogelijkheid zelf te beslissen over de verschillende criteria waaraan een product moet voldoen. Aan de hand van die criteria wordt de prijs bepaald. Het opzet van de Franse coöperatieve vereniging 'Wie is de baas?' zwermt uit naar veertien andere landen, waaronder België. Het primeurproduct in ons land wordt een brik halfvolle melk. Supermarktketen Carrefour plant vanaf januari 2018 de melk te verkopen.

"Wie droomt er niet van om in de winkelrekken van de supermarkt producten terug te vinden die volledig overeenstemmen met zijn verwachtingen op het vlak van kwaliteit, ethiek, milieu-inspanningen en traceerbaarheid?", aldus het online-platform.

Via een vragenlijst op de website van de coöperatieve vereniging kunnen consumenten zelf beslissen over de verschillende criteria van een product (productieomstandigheden, kwaliteit, loon van de producenten, transparantie, impact op het milieu, enz.). Op die manier bepalen ze zelf de uiteindelijke verkoopprijs van het product in de rekken.

RV Een briek melk van 'Wie is de baas? Het merk van de consument'.

De bevraging in België start deze week. Het eerste product is halfvolle melk. Acht vragen bepalen het bestek van het eindconcept (o.a. oorsprong van de melk, al dan niet lokale oorsprong van voeders, verloning van producenten, aan- of afwezigheid van GGO's in voeding van de koeien, verpakking). Eens goedgekeurd, worden de producten dan gemaakt door partnerorganisaties, zowel kleine als grote leveranciers.

Vanaf midden januari zal de melk verdeeld worden via de 800 supermarktwinkels van Carrefour. "Meer en meer klanten vragen naar duurzamere producten. Met de melk van de coöperatieve vereniging komen we tegemoet aan hun vraag", aldus Baptiste van Outryve, directeur PR van Carrefour.

De startprijs van een brik halfvolle melk van de coöperatieve bedraagt 0,64 euro/liter en loopt afhankelijk van de criteria op tot 1,06 euro. "Carrefour beslist niet over de prijs, ook niet over welk volgend product wordt gelanceerd. Het initiatief ligt bij de coöperatieve."

Sinds de lancering in Frankrijk werden in minder dan een jaar 25 miljoen producten verkocht. Bij onze zuiderburen liggen volgens Baptiste van Outryve nu 19 producten (o.a. boter, salade, witte kaas, gehakt, appelsap) van de coöperatieve in de rekken.