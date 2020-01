Stunten met goedkope autoleningen dankzij Autosalon Johan Van Geyte

Bron: spaargids.be 0 Sparen Over enkele dagen start opnieuw het Autosalon van Brussel. Dat is wegens de vele kortingen niet alleen een goed moment om een nieuwe auto aan te schaffen, maar ook om een autolening aan te gaan. Wie weet wordt het laagterecord van vorig jaar zelfs opnieuw verbroken.

Nieuwe voertuigen

Momenteel wordt het laagste tarief voor een autolening geafficheerd door Argenta, dat voor de financiering van een nieuw voertuig van maximum drie jaar oud 0,75% rente vraagt. Voor een krediet van 15.000 euro dat in 3 jaar wordt terugbetaald, komt dat neer op 36 maandelijkse aflossingen van 421,48 euro. Na afloop zal de kredietnemer bovenop zijn kapitaal dan 173,28 euro aan intresten hebben opgehoest.

Het tarief geldt wel alleen voor ecologische voertuigen. Dat zijn voor Argenta hybrides, auto’s op CNG/LPG of elektrisch aangedreven vierwielers. In deze categorie weert de bank dus de voertuigen die uitsluitend op diesel of benzine rijden.

Zowel KBC als BNP Paribas Fortis lieten hun tarieven voor autofinanciering ook alvast zakken in de aanloop naar het Autosalon. Voor het allergoedkoopste tarief is het vooral uitkijken naar wat Beobank - dat de voorbije jaren steevast het laagste tarief hanteerde - zal doen. De instelling maakt er meestal een gewoonte van om haar beste bod pas bekend te maken op de eerste dag van het Autosalon zelf.

Hoe diep het campagnetarief van Beobank dit jaar daalt, is bij schrijven dus nog onbekend. Vorig jaar pakte de instelling uit met een tarief van 0,65% voor leningen tot een bedrag tot 50.000 euro, die in hoogstens 60 maanden worden terugbetaald. Er kon tot 120% van de waarde van het voertuig worden geleend, zodat ook de inschrijving ervan met de financiering betaald kon worden.

Ook in 2017 was Beobank al de goedkoopste. Toen hanteerde de instelling een tarief van 0,89%. Momenteel afficheert ze nog een tarief van 1,29%.

Bekijk hier de goedkoopste autoleningen op de Belgische markt

Tweedehands auto kopen?

De scherpste tarieven behouden de banken voor nieuwe voertuigen voor. Voor tweedehandse met een leeftijd van meer dan drie jaar zijn ze veel minder scherp. Het goedkoopste aanbod voor de aankoop van dergelijke occasies wordt momenteel gedaan door Crelan, dat voor een krediet van 10.000 euro op 3 jaar een tarief van 2,38 procent vraagt. Dat komt neer op 36 maandelijkse betalingen van 287,97 euro, waardoor de kredietnemer na de kredietperiode naast zijn kapitaal ook 366,92 euro aan intrest betaald zal hebben.

De scherpe tarieven voor nieuwe wagens hoeven niet te verbazen. Het Autosalon van Brussel is nog altijd een verkoopsalon. Sommige merken realiseren dan een belangrijk deel van hun jaaromzet. Bijgevolg is dit ook een zeer belangrijke verkoopperiode voor autofinancieringen.

Daarnaast speelt ook de politiek van goedkoop geld van de Europese Centrale Bank een rol. Door de prijs van de leningen erg laag te houden, hoopt de instelling dat consumenten en bedrijven meer kunnen lenen om te investeren. Dat is goed voor de economie. Het moet er ook voor zorgen dat de prijzen van goederen en diensten licht aantrekken. Die politiek van lage rentes mag dan slecht nieuws zijn voor de spaarders, wie op zoek is naar een lening doet er dan weer zijn voordeel mee.

