Studie wijst uit: wie rijk is, leeft langer. Hoe zorgen we ervoor dat onze spaarcenten aandikken? Kurt Deman

19 februari 2020

08u30

Bron: spaargids.be 0 Sparen Wie welstellend is, verhoogt zijn levensverwachting met negen jaar. Dat concludeert de Britse krant The Guardian, op basis van een onderzoek uit het Journal of Gerontology. We gingen na hoe onze spaarcenten kunnen bijdragen aan een langer leven.

Gedurende tien jaar onderzochten wetenschappers onder leiding van professor epidemiologie en gezondheidszorg Paola Zaninotto van het Londense University College welke sociale en economische factoren de levensduur van Britten en Amerikanen beïnvloeden. De vorsers volgden meer dan 25.000 vijftigplussers. De indeling op het vlak van vermogen leverde opvallende resultaten op: wie op zijn vijftigste tot de rijkste categorie behoort, heeft gemiddeld nog 31 gezonde levensjaren voor de boeg, ten opzichte van 22 tot 23 jaar voor de armste groep. Als we die redenering volgen, kunnen we beter allemaal een maximaal rendement van onze spaarcenten nastreven.

Spaarboekje

Voor een lang en gezond leven vestigt u best niet al te veel hoop op traditionele spaarproducten. De meeste banken belonen uw spaarijver met een schamel minimumrendement van 0,11% (0,01% basisinterest + 0,10% getrouwheidspremie).

Beschikt u over 25.000 euro, dan ontvangt u tien jaar later 276,13 euro intrest.

Bij Santander Consumer Bank ligt het rendement al een stukje hoger. De intrestvoet van 0,60% (0,05% + 0,55%) brengt er na tien jaar 1.534,01 euro op.

Termijnrekening

Met een termijnrekening met een looptijd van tien jaar krikt u uw opbrengsten al wat sneller op.

Izola Bank garandeert het hoogste rendement met 2,60% brutorente. U bent wel nog een roerende voorheffing van 30% verschuldigd, waardoor u 1,82% netto-intrest ontvangt. Uw termijnrekening van 25.000 euro is bijgevolg na een decennium met 2.762 euro gespijsd.

Pensioensparen

Steeds meer mensen doen aan pensioensparen. Het bedrag dat u stort, levert een belastingvermindering op van 30% op de gestorte bedragen tot 990 euro en van 25% op bedragen tussen 990 euro en 1.270 euro. U recupereert op die manier tot 297 euro en 317,50 euro van de in 2020 gestorte bedragen.

Met een pensioenspaarverzekering of tak 21-contract ontvangen spaarders een vaste jaarlijkse rente, eventueel aangevuld met een winstdeelname van de verzekeraar. Het totale nettorendement bedroeg in 2019 bij het gros van de verzekeraars tussen 1,5 en 2%.

Het alternatief is een pensioenspaarfonds dat belegt in aandelen en obligaties. Het rendement ligt vooraf niet vast en een negatief resultaat behoort tot de mogelijkheden. Pensioenspaarfondsen wonnen in 2019 gemiddeld meer dan 16%, maar kenden in 2018 dan weer een verlies van enkele procenten. Bekijk hier hoe pensioenspaarverzekeringen en pensioenspaarfondsen in 2019 presteerden.

Beleggingsfondsen

Beleggingsfondsen surften vorig jaar eveneens mee op het positieve beurssentiment. Dergelijke fondsen, die uw inbreng spreiden over aandelen, obligaties en eventueel andere activa, tekenden in 2019 eveneens mooie opbrengsten op. Defensieve portefeuilles dikten met meer dan 7% aan, terwijl de dynamische producten winsten tot 20% en meer optekenden. Al moeten we altijd met twee woorden spreken. Dat bewijst de terugval die de meeste beleggingsfondsen in 2018 meemaakten.

Nog langer leven?

U kunt zich uiteraard rechtstreeks op de beurs begeven en beleggen in individuele aandelen. Hoe u centen evolueren, correleert rechtstreeks met de prestaties van het bedrijf waarop u uw hoop vestigt. Tegenover het mogelijke rendement, staat opnieuw een risico op kapitaalverlies. Aan andere opties eveneens geen gebrek: van kunst, over antiek, tot goud of postzegels … Maar misschien zijn voldoende beweging en gezonde voeding misschien wel de meest veilige en ook best renderende opties voor een lang leven.

Lees meer op Spaargids.be:

Onderzoek Radar: zo gaan we reageren als negatieve rente een feit wordt

Welk rendement mag u dit jaar verwachten op uw spaar- en beleggingsproducten?

Met deze tips wordt sparen in 2020 kinderspel

Bron: spaargids.be.