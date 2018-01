Studie Gesponsorde inhoud Studeren met een beperking? Hier heb je recht op! Aangeboden door VIVAY by AG Insurance

30 januari 2018

Studeren is voor iedereen een zware dobber. Met een visuele of een auditieve beperking, een leerstoornis of in een rolstoel wordt het helemaal een hindernissenparcours. Het is aan de universiteit of hogeschool om ervoor te zorgen dat jongeren met een beperking dezelfde kansen krijgen als iedereen.

Sommige studenten hebben af en toe een gebarentolk nodig. Andere kunnen een brailleversie van de cursussen gebruiken. Nog andere willen graag wat meer examentijd, omdat ze lijden aan een leerstoornis zoals dyslexie of dysorthografie. En wie tijdens het jaar uitvalt door een serieuze ziekte, hoopt dat de onderwijsinstelling daar ook rekening mee houdt.

De wetgeving verplicht universiteiten en hogescholen om ‘redelijke aanpassingen’ te voorzien voor studenten met een beperking. Ze moeten daarvoor procedures opnemen in hun onderwijs- en examenreglement. In elke hoger onderwijsinstelling is ook een aanspreekpunt waar je terecht kunt met vragen over studeren met een beperking. Je vindt die aanspreekpunten op de website van het Steunpunt Inclusief Hoger Onderwijs (www.siho.be)

Het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming biedt daarnaast specifieke, individuele ondersteuning. Op die manier krijg je bijvoorbeeld recht op tolkuren of is er geld om lesmateriaal om te zetten. Dat soort van ondersteuning vraag je aan via de sociale voorzieningen van de instelling waar je studeert.

Als de instelling niet mee wil

Soms kan (of wil?) een universiteit of hogeschool bepaalde redelijke aanpassingen niet doen. De instelling moet wel motiveren waarom ze dit weigert. Als student kan je intern beroep aantekenen. Levert dit niks op, dan kan je nog altijd aankloppen bij Unia, de instelling die discriminatie bestrijdt en gelijke kansen bevordert (www.unia.be). Unia zal bemiddelen en indien nodig ook voor juridische bijstand zorgen.

Ziek? Pas op voor je kinderbijslag

Studenten die tijdens het academiejaar ernstig ziek worden, moeten opletten voor een mogelijke financiële afknapper. De normale regel is simpel. Ben je jonger dan 25 en voor minstens 27 studiepunten ingeschreven aan een hogere onderwijsinstelling? Dan heb je recht op kinderbijslag.

Maar wat gebeurt er als je ernstig ziek wordt en daardoor niet langer voor minstens 27 studiepunten ingeschreven kan blijven? Dan is het uitkijken geblazen. In dat geval moet je immers eerst erkend worden als ‘kind met een aandoening’. Je kan dit statuut aanvragen via je kinderbijslagfonds. Dankzij dit statuut behoud je het recht op kinderbijslag.

