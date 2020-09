Studeren maar niet op kot? Dit is de kostprijs van ‘Hotel Mama’

1. Huisvesting

Goedkoop is het studentenleven allerminst. Voor een studentenkamer bedraagt de gemiddelde huurprijs in ons land 351 euro (exclusief kosten). Aan ‘Hotel Mama’ hangt weliswaar geen vaste huisvestingkost vast, maar ook daar moet de hypotheek of huur natuurlijk iedere maand betaald worden. Die extra kamer voor je student komt dus ook met een prijskaartje. Het Centrum voor budgetadvies en -onderzoek (CEBUD) van de hogeschool Thomas More berekende de kost voor die extra slaapplek jaarlijks op 1.111 euro, goed voor 93 euro per maand. En dat is zonder bed, beddengoed en onderhoud gerekend. Met 5 euro extra per maand dikt de woonkost in ‘Hotel Mama’ zo aan tot 98 euro.

Slapen in ‘Hotel Mama’: 98 euro per maand

2. Services

Gas, water en elektriciteit? ‘Hotel Mama ‘is overal op voorzien. Maar een student in huis jaagt ook de energiefactuur de hoogte in. Voor die extra verbruikskosten rekent het CEBUD op 29 euro per maand. Dit is wel exclusief de kost voor het internet, wat een must is voor elke student. Bij ‘Hotel Mama’ surf je voor zo’n 5 euro per maand mee op wifi in huis.

Comfortdiensten in ‘Hotel Mama’: 34 euro maand

3. Kleding

Die propere kleren in de kast komen er niet vanzelf. ‘Hotel Mama’ is uitgerust met een wasmachine, strijkijzer, strijkplank, wasrek,… Kortom, al het nodige om je kleding spic en span te houden. En laten we het occasionele extraatje niet vergeten, want ook al betalen studenten hun kleding en schoenen vaak zelf, toch deelt ‘Hotel Mama’ af en toe graag een cadeautje uit. Goed voor een kledingkost van 45 euro per maand.

Kleding in ‘Hotel Mama’: 45 euro maand

4. Gezondheid en verzorging

Tandpasta, douchegel, medicatie,… Ook aan persoonlijke verzorging hangt een prijskaartje vast. Zonder extra kosten voor eventuele orthodontie, bril- of contactlenzen en gezondheidsproblemen voorziet ‘Hotel Mama’ hiervoor maandelijks zo’n 31 euro.

Verzorging in ‘Hotel Mama’: 31 euro per maand

5. Voeding

Kotstudenten moeten zelf hun potje koken, terwijl pendelende studenten thuis aanschuiven voor een lekkere maaltijd. Het CEBUD berekende de foodkost op minimaal 5,2 euro per dag. Dit omvat drie evenwichtige maaltijden en enkele tussendoortjes. Dat bedrag lijkt klein, maar voor één mondje extra koken is uiteraard goedkoper dan voor je eentje koken. ‘Hotel Mama’ kan gebruikmaken van voordelige gezinsverpakkingen én heeft het nodige keukengerei in huis.

Eten in ‘Hotel Mama’: 159 euro per maand

‘Hotel Mama’ of niet, een aantal vaste kosten blijft onveranderd. Denk bijvoorbeeld aan het studiegeld. Het bedrag dat hogescholen en universiteiten maximaal aan studiegeld mogen vragen, is wettelijk bepaald. Een niet-beursstudent betaalt maximaal 947 euro voor een jaar aan de universiteit of hogeschool. Met een studiebeurs bedraagt het eigen aandeel 112 euro per academiejaar.

Boeken, cursussen en kopieën kosten een universiteitsstudent gemiddeld zo’n 347 euro jaar. Reken voor een bacheloropleiding op 303 euro.

En dan heb je nog geen computer of laptop gekocht. Vergelijk alle laptops hier.

Met de wagen naar school? Wie kiest voor een compacte en zuinige tweedehandswagen (met een aankoopprijs + BIV (belasting op inverkeerstelling) van 5.362 euro) voorziet maandelijks best zo’n 150 euro extra voor verzekering, wegenbelasting, benzine en onderhoud. Het openbaar vervoer is een budgetvriendelijkere keuze. Voor een Buzzy Pazz betaal je maandelijks 18 euro. Een treinabonnement kost gemiddeld 17 euro per maand.

Tot slot kan de boog niet altijd gespannen staan. Studenten hebben op tijd en stond nood aan ontspanning. Het CEBUD rekent hiervoor op 121 euro zakgeld per maand. Komt jouw student daar niet mee toe? Weekend- of vakantiewerk kan helpen!

‘Hotel Mama’ populairder door corona?

De meeste studenten in ons land pendelen elke dag naar de campus. Slechts een op de vier kiest voor een studentenkamer. Volgens de huisvestingsdienst van de KU Leuven kwam de zoektocht naar een studentenkot dit jaar wat trager op gang door de coronacrisis, maar is het te vroeg voor conclusies over de populariteit van het kotleven. In Hasselt lijkt er alvast geen verschil. “Corona of niet, studenten willen nog steeds graag op kot”, klinkt het alvast bij Hogeschool PXL.

