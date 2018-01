Studie Gesponsorde inhoud Studenten staan er soms alleen voor. Waar vinden ze steun?



Aangeboden door VIVAY by AG Insurance

30 januari 2018

Studeren is duur voor iedereen. Helemaal lastig wordt het als de student er alleen voor staat. Omdat de ouders de studies niet kunnen of willen betalen. Of erger: omdat ze overleden zijn. Zelfs in dat ‘worst case scenario’ hoeft zijn of haar toekomst niet in duigen te vallen.

Niet alle ouders zijn tweeverdieners die er financieel goed voor staan. Wat als ze hun zoon of dochter niet financieel kunnen ondersteunen tijdens de studie? Of wat als ze plots wegvallen? Jongeren die nog geen 25 zijn, geen inkomen hebben en geen financiële steun van hun ouders krijgen, mogen aankloppen bij het OCMW en bij de dienst studietoelagen van de Vlaamse overheid.

Een leefloon, onder voorwaarden

Het OCMW kan een leefloon toekennen. Daarvoor moet de student aan een aantal voorwaarden voldoen: onder andere minstens 18 jaar zijn, ingeschreven zijn aan een erkende of gesubsidieerde onderwijsinstelling én een diploma willen halen van secundair, hoger of universitair onderwijs.

Als de jongere nog recht heeft op kinderbijslag, zal het OCMW wel eerst de onderhoudsplicht van de ouders onderzoeken. Een student die omwille van een relatiebreuk de ouderlijke woning moet verlaten en noodgedwongen zelfstandig gaat wonen, komt onder specifieke voorwaarden ook in aanmerking voor een leefloon als alleenstaande. In principe moet het OCMW dit leefloon dan terugvorderen van de ouders. Die blijven immers onderhoudsplichtig.

Als de ouders wegvallen

Een wees kan het statuut van ‘alleenstaande student’ aanvragen bij de studietoelagen van de Vlaamse Overheid. Dit is ook het geval voor een ‘halve wees’. Dat is een jongere die na een echtscheiding bij één ouder is gaan inwonen. Deze ouder is gestorven en de jongere is niet bij de andere ouder gaan wonen. Ook jongeren die tot hun 18 jaar in een pleeggezin opgroeiden of die al een OCMW-leefloon ontvangen omdat ze niet langer bij hun ouders gedomicilieerd zijn, kunnen zo’n statuut aanvragen.

Een alleenstaande student heeft recht op een studietoelage. Het bedrag wordt bepaald op basis van verschillende criteria, zoals het referentie-inkomen en het feit of je al dan niet op kot zit.

Aankloppen bij de sociale dienst

Er is nog een derde optie: aankloppen bij de sociale dienst van de universiteit of hogeschool. Studenten die een basisopleiding volgen én het financieel moeilijk hebben, kunnen daar een sociale toelage aanvragen. In tegenstelling tot een studielening moet zo’n toelage later niet altijd worden terugbetaald. Het bedrag hangt af van de sociale en financiële situatie van de student.

