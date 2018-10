Stroomschepen om black-out te vermijden: “We worden het Afrika van Europa” Lieve Van Bastelaere

21 oktober 2018

13u55 0 Consument Om een black-out deze winter te vermijden, denkt ons land er ernstig over na om stroomschepen in te zetten. De schepen, waarop een kleine energiecentrale gemonteerd is, worden op dit moment enkel gebruikt om ontwikkelingslanden te depanneren. “We zijn het Afrika van Europa aan het worden.”

Stroomschepen zijn meestal omgebouwde vrachtschepen. Daarop wordt dan een kleine energiecentrale gebouwd. Dat kunnen gasturbines zijn, maar net zo goed dieselgeneratoren of kernreactoren. Zo wordt er ter plaatse energie opgewekt. “Het enige dat je dan nog moet doen, is zorgen voor een aansluiting op het hoogspanningsnet”, zegt energiespecialist André Jurres.

“Elia zal, als beheerder van het hoogspanningsnet, dus het laatste woord hebben. Stroomschepen zijn een oplossing als een andere. Meestal worden die ingezet als de nood heel hoog is: in ontwikkelingslanden als Indonesië of Gambia of wanneer er oorlog is. Ongebruikelijk is het niet om stroomschepen in te schakelen, maar ik heb er geen weet van dat het ooit al in Europa gebeurde. Wij zijn stilaan het Afrika van Europa aan het worden. Maar alles is beter dan in het donker te zitten.”

