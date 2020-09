Stroomprijzen pieken door warme najaarsweer en tekorten in Europa AW

15 september 2020

13u20

Bron: Belga 1 Consument De prijzen voor elektriciteit schieten vandaag omhoog in Europa. Door de hitte is er veel vraag naar stroom, terwijl er geen windmolens draaien en de Franse kerncentrales in onderhoud zijn. Volgens stroomhandelaars is er "paniek" op de markten.

De tekorten leiden vooral in de avonduren tot hoge prijzen: op de groothandelsmarkt wordt tot 400 euro/MWh betaald voor levering van stroom tussen 19:00 en 20:00 uur. “Dat zijn prijzen te vergelijken met acute wintersituaties”, zegt Matthias Detremmerie, stroomhandelaar voor Elindus, een energieleverancier aan bedrijven.



Er is sprake van een ‘perfect storm’. Het erg warme najaarsweer in heel Europa zorgt er voor dat veel airco’s overuren draaien. Maar aan de aanbodzijde zijn er problemen. De zonnepanelen leveren wel stroom, maar de dagen worden een stuk korter en vanaf 18:00 uur daalt het rendement van die panelen drastisch. Er is bovendien zo goed als geen wind. Windturbines leveren dus amper stroom. Een bijkomend probleem is dat door de coronacrisis het onderhoud van heel wat Franse kerncentrales is uitgesteld en momenteel plaatsvindt. Door de erg lage waterstanden van de grote rivieren in Europa is er bovendien minder koelwater voor de centrales beschikbaar.

Avondpiek

Gevolg: dreigende tekorten en “exuberante” prijzen in heel Europa op de groothandelsmarkten. Vooral tijdens de avondpiek zijn de prijzen problematisch: maandag werd 189 euro/MWh gehaald voor de levering van stroom vandaag tussen 19 en 20 uur. “Een situatie die zich normaal enkel voordoet tijdens gespannen winterperiodes”, aldus Detremmerie, die spreekt van “paniek” onder traders.

Handelaars proberen ook vandaag nog ontbrekende capaciteit aan te kopen. Dat leidt tot prijzen voor levering tussen 19 en 20 uur van meer dan 400 euro/MWh, zelfs meer dan 500 euro.

Ook al draaien de kerncentrales in België probleemloos, toch deelt ons land in de brokken. De Europese stroommarkt is immers één grote veilingzone, waardoor Belgische productie ook elders wordt verkocht.



