Strijk meer basisrente op met niet-gereglementeerd spaarboekje

05 maart 2019

08u00

Niet-gereglementeerde spaarrekening zijn een goed alternatief voor spaarders die heel regelmatig geld van de rekening halen. Maar let goed op dat u een duidelijk zicht hebt op alle bepalingen die erbij horen.

De overgrote meerderheid van de spaarboekjes in ons land zijn gereglementeerde spaarrekeningen. Deze spaarrekeningen voldoen aan enkele wettelijke vereisten, waardoor ze genieten van een fiscaal gunstregime. Zo is de eerste schijf aan intresten vrijgesteld van roerende voorheffing. Voor 2019 gaat het om 980 euro per persoon. Wanneer de intresten het grensbedrag overschrijden, houdt de bank 15 procent roerende voorheffing in op het gedeelte dat uitkomt boven de vrijstelling.

Daarnaast zijn er ook niet-gereglementeerde spaarrekeningen. U vindt er momenteel een zestal op de Belgische markt. Dergelijke spaarboekjes zijn niet gebonden aan wettelijke vereisten, zoals bijvoorbeeld de verplichting om ook een getrouwheidspremie uit te keren.

Dat betekent wel dat ze niet genieten van het fiscale gunstregime. Bij een niet-gereglementeerde spaarrekening wordt er daarom een onderscheid gemaakt tussen de bruto- en de nettorente. Voor de spaarders is vooral die laatste van belang, want dat is wat er overblijft van de rente na aftrek van 30 procent roerende voorheffing. Die wordt bij een niet-gereglementeerde spaarrekening al meteen aangerekend vanaf de eerste euro aan intrest.

Enkel basisrente

De niet-gereglementeerde spaarrekeningen die banken momenteel aanbieden zijn allemaal spaarboekjes die enkel een basisrente opleveren. Momenteel hebben vier banken niet-gereglementeerde spaarrekeningen in de etalage liggen voor particuliere spaarders. Het gaat om Izola Bank, MeDirect, NIBC Direct en MoneYou.

De Saver Account van Izola Bank biedt de hoogste rente, met een nettorente van 0,42 procent. De ME6-spaarrekening van MeDirect biedt een nettorente van 0,4 procent en de Flex-rekening van NIBC Direct heeft een nettorente van 0,35 procent in petto.

Waarom kiezen?

De niet-gereglementeerde spaarrekeningen zijn geen prijsbrekers die de hoogste rentevergoeding bieden. Er zijn gereglementeerde alternatieven die een rentevergoeding aanbieden tot 0,9 procent. Meestal gaat het dan om spaarplannen (waarbij de spaarder op vaste tijdstippen geld op de rekening moet storten) of spaarrekeningen met een hoge getrouwheidspremie (die de spaarder pas verwerft als een storting 12 maanden op de rekening blijft staan).

Waarom zou u dan toch kiezen voor een niet-gereglementeerde spaarrekening? Omdat de basisrente die ze aanbieden aanzienlijk hoger is dan de meeste andere spaarrekeningen. In de top tien van hoogste basisrentes prijken vijf van de zes niet-gereglementeerde spaarrekeningen. Daardoor zijn ze heel geschikt voor spaarders die heel regelmatig geld van de rekening halen en waarbij de meeste stortingen toch nooit lang genoeg op de rekening staan om ook de getrouwheidspremie op te strijken.

Kleine lettertjes

Als u kiest voor een niet-gereglementeerde spaarrekening pluist u wel best eerst de kleine lettertjes uit, want die mogen afwijken van de traditionele spaarrekeningen. Zo kunnen spaarders bij MeDirect met een ME6- of een ME3-spaarrekening hun geld pas van de rekening halen na een vooropzeg van respectievelijk zes of drie maanden. Daartegenover staat dan weer dat de bank de basisrente niet jaarlijks maar wel elke drie maanden uitkeert.

